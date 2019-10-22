العنبري: اللعب الجماعي سر تألق الشارقة ونرفض الاستهانة بحتا

المصدر: الشارقة- عزالدين جاد الله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن اللعب الجماعي سر الفوز الذي يحقق فريقه في مسابقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن مواجهة حتا بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري لن تكون سهلة عطفا على الأداء الذي يقدمه "الإعصار" في آخر جولتين في الدوري. ونرفض الاستهانة بالخصوم، لافتاً إلى استمرار غياب ماجد سرور للإيقاف وسيف راشد للإصابة، منوهاً إلى احتمالية عودة الأخير في اللقاء بعد المقبل.

وقال العنبري: "رغم قصر الفترة بين المباريات إلا أن الشارقة استعد بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالنقاط الثلاث".

وأضاف مدرب الشارقة: "يعرف لاعبونا أهمية المباراة، ووضع الفريق. ولا يوجد في الدوري مباراة سهلة، وأحياناً تحدث نتائج غير متوقعة وعلينا الحذر والتركيز. نحن مطالبون بأن نكون في قمة التركيز، ما قدمه حتا كمستوى يستحق الاحترام، وندرك صعوبة اللقاء"، مشيراً إلى أن "الإعصار" يلعب على التمريرات والاستحواذ على الكرة.