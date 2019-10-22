عبد الله الجنيبي: إثارة البداية في دورينا مؤشر نجاح الموسم

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، أن انطلاقة دوري الخليج العربي في جولاته الأربع الماضية جاءت مختلفة عن المواسم الماضية.

حيث شاهدنا العديد من الظواهر الإيجابية والإثارة والندية بين الفرق المختلفة، ووجود تنافس قوي سواء في صراع صدارة الدوري أو بين الفرق الراغبة في البقاء، الأمر الذي يوضح بأن النسخة الحالية ستكون مختلفة تماماً عما سبقها من مواسم، مما ينعكس على مستوى المسابقة بشكل عام والمنتخبات على وجه الخصوص، وتعد مؤشر نجاح الموسم.

جذب الجماهير

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري للمباريات، الذي بدأ قوياً ثم تضاءل في باقي الجولات، قال: المنافسات لها تأثير على الحضور الجماهيري، وخلال الجولة الأخيرة كانت نتائج بعض الفرق الكبرى دون طموح جماهيرها مما قلل من عدد الحضور في المدرجات، وهذا وضع طبيعي.

وأضاف: سعينا بكافة الطرق لأجل توفير السبل التي تساعدنا على استقطاب أكبر عدد من الجماهير بالتعاون مع الأندية، وتوجد مشاريع كبيرة قادمة وموجهة لزيادة الحضور الجماهيري من خلال التحفيز للجماهير عبر السحوبات التي تقدمها الرابطة هذا الموسم، منها 14 سيارة مقدمة هدية للجماهير في الدور الأول، و14 في الدور الثاني بجانب الكثير من الفعاليات التي تصاحب أيام المباريات التي تنظم أسبوعياً حالياً .

والتي سيتم الترويج لها بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة عبر أنشطة متخصصة لهذا الغرض، كما سيتم زيادة تفعيل مشروع مباراة الأسبوع، إضافة إلى الترويج للدوري من خلال عمل زيارات للمدارس والجامعات والترويج للدوري بهم لاستقطاب طلابهم للمدرجات لدعم مختلف فرق المسابقة.

استراتيجية

وفيما يتعلق ببرنامج تأهيل الكوادر في الأندية قال: رابطة المحترفين تمتلك استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الكروية تشمل تدريب كوادرها والعاملين في الأندية بمختلف المجالات «الإدارة، التسويق، الإعلام» ليكون الجميع قادراً على إحداث التغيير المطلوب بعد تدشين الرابطة بثوبها الجديد الذي نتطلع ليكون ملبياً للطموحات المنشودة.

وذلك عبر الاستعانة بأفضل التجارب العالمية في هذا المجال، واستقطابها لتدريب كوادرنا المحلية والتي كانت ضربة البداية لها ببرنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية.

وأشار رئيس الرابطة، إلى أن تنفيذ استراتيجية الرابطة على أرض الواقع منذ إطلاقها يمضي بشكل جيد حيث توجد مراجعات دورية لمعرفة أين وصل التنفيذ وإلى ماذا تحتاج المرحلة الأنية حتى يكون هناك توافق بين الاستراتيجية والواقع، وهذا يعود لتميز فريق العمل التنفيذي في الرابطة شاكراً جهوده وتعاون الأندية معهم.

آلية

وكشف الجنيبي، عن آلية جديدة لانتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الكرة «2020 - 2024»،وستقوم بوضعها لجنة مختصة بالانتخابات تشكلها الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والمقررة ديسمبر المقبل ،وقال:سيتم تقنين وضعية رئيس رابطة المحترفين واختياره لا سيما بعد إشهار الرابطة واستقلالها عن اتحاد الكرة مؤخراً ،علماً بأن النظام الحالي ينص على أن نائب رئيس الاتحاد يتولى رئاسة لجنة دوري المحترفين بمسماها القديم.