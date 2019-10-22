29 مواطنة يعبرن حاجز الرهبة في الرجبي

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

بتحد واضح ورغبة في إثبات الذات، عبرت 29 لاعبة مواطنة حاجز الرهبة، وانضممن إلى لعبة الرجبي، التي اعتدنا أن يمارسها الرجال خلال السنوات الماضية، وهذا العدد الكبير الذي ينضم إلى ممارسة اللعبة من الفتيات للمرة الأولى، يمثل ثمار التعاون بين اتحاد اللعبة ووزارة التربية التعليم، وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وعلى الفور وضع اتحاد الرجبي برنامج تأهيل لهؤلاء الفتيات، من خلال المشاركة في عدة مباريات ودية، مثل البطولة المجمعة، التي تقام على هامش بطولة طيران الإمارات للسباعيات ، ديسمبر المقبل، وسباعيات آسيا في قرغيزستان ،نوفمبر المقبل بهدف إكساب اللاعبات الخبرة .

وكانت مدربة منتخب الإمارات للفتيات أميرة بالفيقة لاعبة المنتخب التونسي سابقاً، الأكثر سعادة باستقطاب تلك المجموعة من الفتيات الراغبات في ممارسة اللعبة.