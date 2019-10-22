اكتمال ترتيبات إقامة «الأبيض» في فيتنام

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكمل وفد اتحاد الكرة إلى فيتنام الترتيبات الخاصة بإقامة «الأبيض» في العاصمة هانوي استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام فيتنام في الجولة الخامسة لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقررة 14 نوفمبر المقبل، وتم حجز فندق الإقامة وترتيب مكان التدريب الوحيد الذي سيؤديه الفريق في هانوي على ملعب المباراة.

وتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في تايلاند بداية من 9 نوفمبر المقبل، وحتى موعد السفر إلي هانوي يوم 13 منه.

من ناحية اخرى تتواصل الاجتماعات بين أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول للترتيب لمباراة فيتنام، المهمة في مسيرة «الأبيض» بالتصفيات، ويسعى خلالها لحسم صدارة المجموعة السابعة بتحقيق نتيجة إيجابية، وتعويض تعثره أمام تايلاند بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية.