بيدرو: أنا بريء..وتألمت لإصابة دومبيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الظفرة أنه بريء من إصابة دومبيا حامد لاعب وسط عجمان مشيراً إلى انه لم يتعمد الدخول العنيف مع اللاعب في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم وقال«تألمت لإصابة دومبيا كثيراً وشعرت بتعاطف كبير معه».

وأضاف: لايوجد لاعب يتعمد أذية لاعب آخر، ومثل هذا السلوك يتنافى تماماً مع قيم الرياضة، نحن نتنافس فقط في الملعب وكل لاعب يسعى لفوز فريقه بعيداً عن إلحاق الضرر بأحد. وأكد بيدرو أنه حرص على زيارة دومبيا في المستشفى بعد المباراة، واعتذر له عن الإصابة، ذاكراً أن دومبيا لاعب كبير ويعلم أن ما حدث لم يكن متعمداً قال: أتمنى أن يتعافى سريعاً ويعود إلى الملاعب أقوى من السابق وبمستوى أفضل.

وكشف مهاجم الظفرة لـ «البيان الرياضي» تفاصيل ماحدث مشيراً إلى أنه كان يحاول تسديد الكرة في المرمى وأن دومبيا كان يحاول إبعادها وحدث الاصطدام وقال: لو كنت أعلم أن محاولة التسديد ستكون سبباً في إصابة لاعب عجمان ولو إصابة طفيفة كنت سأترك الكرة.

كما أن دومبيا نفسه كان في نفس موقفي لذلك لم يستطع تفادي الإصابة، ومن يشكك في ذلك عليه أن يعود لشريط المباراة. وأكد بيدرو انه لايستحق البطاقة الحمراء لأن ماحدث كان اصطداماً غير متعمد وما يؤلمني في الطرد أنه يجعلني في محل المذنب لكنني أحترم قرار الحكم.