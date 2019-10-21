خورفكان يتفق مع المدرب الصربي غوران

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

توصل نادي خورفكان إلى اتفاق رسمي مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش (47 عاماً ) لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وذلك خلفاً للبرازيلي المقال باولو كاميلي.

وسيصل غوران إلى الإمارات في غضون الساعات المقبلة للإطلاع على شروط العقد والتوقيع الرسمي على البنود بين الطرفين.

وسبق لغوران أن أشرف على تدريب أندية كلباء وبني ياس إلى جانب المنتخب الكويتي والقادسية الكويتي.

وفي حال تم التوقيع الرسمي ستكون المباراة الأولى لغوران أمام بني ياس الذي أشرف على قيادته قبل موسمين بعد أن قاده للصعود لدوري الأضواء والشهرة .

وينتظر المدرب الصربي عمل كبير بخورفكان الذي تلقى ثلاث هزائم في الدوري أمام الشارقة والفجيرة والجزيرة بينما تعادل أمام حتا .