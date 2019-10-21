مبخوت وعموري وباتنا خارج قائمة الجزيرة لمواجهة الإسماعيلي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

غادرت بعثة فرق الكرة الأول بنادي الجزيرة اليوم عبر مطار أبوظبي الدولي لمواجهة الإسماعيلي المصري في دور ال16، لكأس محمد السادس للأندية الأبطال الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى علي خصيف، عبدالرحمن العامري، عادل أبوبكر، والدفاع محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، عبدالله أدريس. والوسط: سلطان الغافري، عامر عبدالرحمن، عبدالله رمضان، أحمد محمود، عبدالله فدعق، ثولاني سيريرو. والهجوم: زايد العامري، فيصل المطروشي، واستبعد الجهاز الفني مراد باتنا في اللحظات الأخيرة لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، في الوقت نفسه لم تضم القائمة الثنائي علي مبخوت، وعمر عبدالرحمن.

وأنهى "فخر أبوظبي" تحضيراته سريعاً، عقب مباراته مع خورفكان اول امس للجولة 4، للدوري، وفوزه 3/1، ووفق البرنامج فأن الفريق سيحصل على يومين فقط للتدريب قبل مواجهة الإسماعيلي، ويحمل الجزيرة آمال عريضة في البطولة، خصوصاً انه يمتلك أدوات النجاح من لاعبين متميزين وجهاز فني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر، لتحقيق أفضل النتائج.