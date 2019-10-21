بني ياس يستنكر القرارات التحكيمية لمباراة شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي ــ تصوير: سالم خميس

أصدر نادي بني ياس بياناً أعلن عبره اعتراضه على القرارات التحكيمية، التي صاحبت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام شباب الأهلي مساء السبت، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي 1-3، وأكد النادي أنه مستاء من طريقة إدارة المباراة وأنه مستغرب من عدم طرد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، وعدم الاستفادة من تقنية الفيديو وجاء في البيان: يؤكد نادي بني ياس استياءه الشديد من القرارات التحكيمية لمباراة شباب الأهلي وبني ياس .

ومن علامات الاستفهام التي لم يكن لها أي إجابة أو تفسير حالة الطرد الواضحة على لاعب نادي شباب الأهلي محمد مرزوق في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، حيث إن هناك ضرباً واضحاً على وجه لاعب بني ياس سيل سامويل بالإضافة إلى تأكيد كل الخبراء التحكيمين على وضوح حالة الطرد. ويستفسر نادي بني ياس أيضاً عن وجود تقنية «فار» وماهو الدور الذي تقدمه.

وما زاد من تعجب نادي بني ياس من القرارات التحكيمية كثرة الكروت الصفراء على لاعبي بني ياس، والتي طالت أيضاً مساعد المدرب بسبب اقترابه من خط الملعب بالرغم أن الحالة تكررت مع مدرب الفريق المنافس كثيراً وبشكل أوضح دون أن يحصل على إي إنذار .

وأخيراً يؤكد نادي بني ياس أن الاحتجاج المقدم ليس بسبب الخسارة في المباراة وأن احتجاجات كل الأندية واضحة وفي ازدياد ملحوظ بسبب حالة الإرباك التي أحدثتها تقنية «فار» .