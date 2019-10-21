«الهرم المقلوب».. لغز حائر في قلعة «الإمبراطور»

المصدر: دبي - علي الظاهري

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب بعد تراجع فريق الوصل إلى المركز الـ 14 والأخير في جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي، وأبدى جمهور الوصل استياءه بعد تجرع الخسارة القاسية 5-1 أمام الشارقة أول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وشكلت الخسارة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري صدمة لمحبي «الإمبراطور» نظراً للتاريخ العريق الحافل بالعديد من الأمجاد والبطولات، بخلاف المشهد اليوم الذي بات فيه الهرم مقلوباً بعد تذيل الترتيب في «القاع» جراء سلسلة من النتائج السلبية تمثلت في حصد نقطة من تعادل وحيد خلال الجولات الأربع الماضية وفوز يتيم وخسارتين في مسابقة كأس الخليج العربي، مما يطرح تساؤلاً ولغزاً حائراً لدى الكثير من المتابعين والشخصيات في الشارع الرياضي عن حال الفريق ومصيره المجهول في المواجهات المقبلة.

أسوأ بداية

وتعتبر البداية هي الأسوأ في تاريخ مشاركات الوصل بدوري المحترفين، ويعتبر حصاد النقطة في الجولات الأربع هو الأقل خلال المواسم الـ 12 الماضية، ما جعل الكثير من النجوم يخرجون عن صمتهم، لعل أبرزهم فهد خميس لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، الذي علق على الخسارة غاضباً في تغريدة كتب فيها: «أهداف ساذجة ودفاع شوارع». ونشر نجم الوصل والمنتخب سابقاً منذر علي قائلاً: «بداية أسبوع بطعم مر وملامح غريبة.. الوصل في المركز الأخير ولا أدري إن كانت هذه هي المرة الأولى أم لا التي يكون فيها نادي الوصل في قاع الجدول منذ تأسيسه وحتى هذا اليوم، حقيقة لا أجد كلمات تعبر عما جرى أول من أمس في ستاد آل مكتوم.. الفريق في حالة يرثى لها».

وأردف قائلاً: «هل كان مقياس نجاح المدرب مع الفريق من خلال التدريبات اليومية فقط؟ هل كان مقياس نجاح الفريق من خلال حضور الجمهور الغفير؟ هل لمسنا في الفريق منذ بداية الموسم جملاً تكتيكية تطبق على أرض الملعب؟ هل علينا إبداء السعادة والبهجة بأن النادي خالٍ من الديون؟».

أبيات شعرية

ونشر الشاعر حسان العبيدلي تغريدة قال فيها: «الشارقة يعيد سيناريو العام الماضي مبكراً، ويجعل من خسارته حلماً وإنجازاً لكل من يواجهه». وأضاف أبياتاً قال فيها: «ما أدري أفرح لـ الشارقة واضحك معاه.. وإلا أبكي على الوصل من حالته.

هذا غالي وافتخر دوم بغلاه.. وذاك لو يوقع عيوني شالته».

وحمل عدد من الجماهير المدرب ريجيكامب المسؤولية تجاه النتائج السلبية والمستوى الباهت لـ«الإمبراطور»، بينما نال المدرب عبد العزيز العنبري إشادات واسعة بعد قيادة الفريق إلى لقب النسخة الماضية للدوري والصدارة منفرداً حتى نهاية الجولة الرابعة والتي شهدت سقوط الضحية الخامسة من المدربين منذ انطلاقة الموسم الحالي، وهو البرازيلي باولو كاميلي مدرب فريق خورفكان.

إشادة وأرقام

وأشاد المعلق علي سعيد الكعبي بالعمل الكبير للمدرب العنبري، وقال: «خسارة واحدة فقط للعنبري في آخر 31 مباراة في الدوري، أرقام لو حققها مدرب أجنبي لتغنى بها الجميع، هو لا يكترث، فقط يدع أرقامه تنصفه، لا يتحدث كثيراً لكنه يمارس العبث الجميل بدورينا». وقال الإعلامي خالد صفر الهرمودي: «الفريق لم يكن مستقراً وواثقاً مثلما نراه الآن، هذا نتاج عمل كبير قام به القائد عبد العزيز العنبري، نتمنى أن توفر الإدارة المميزة كل الدعم اللا محدود له حتى نحقق بطولة جديدة فلا زلنا عطشى ولم ترونا بطولة وحيدة، مبروك للملك وأتمنى عودة الوصل للواجهة».

رقم صعب

وأثنى المغرد حمد العامري على مجهود العنبري قائلاً: «المدرب المواطن أفضل من الأجنبي.. والدليل حالياً عبد العزيز العنبري». وكتب @ALfaaisal قائلاً: «كنت واثق بأن الشارقة سيكون رقماً صعباً في المواسم المقبلة بإذن الله، هكذا يعود الكبار وإلا فلا، شكراً عبد العزيز العنبري على هذه اللوحة الفنية الرائعة التي قدمتها لدورينا».

وطالب @Adel Al Ketbi تكريم العنبري بطريقة خاصة قائلاً: «لماذا لا ترفع كل الجماهير في الجولة المقبلة لافتات باسم المدرب المواطن الرائع الكابتن عبد العزيز العنبري في الدقيقة 31.. كم نفتخر بك يا بن الإمارات».