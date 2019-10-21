عموري.. يفوز بحب صغار «المقاولون»

المصدر: كلباء - محمد فضل

يبقى عمر عبد الرحمن «عموري» أيقونة الملاعب أينما حل أو ارتحل، هو الفتى الذهبي الذي تعشقه حتى جماهير الخصم، وظهر ذلك بوضوح خلال مباراة خورفكان والجزيرة التي انتهت بفوز فخر العاصمة 3-1، وعقب اللقاء فوجئ عموري بأشبال أكاديمية نادي المقاولون العرب المصري الذي يقيم معسكره الخارجي بالفجيرة، مرتدين زيهم الموحد وفي انتظاره خارج الملعب من أجل مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه لتبقى ذكرى في مسيرتهم الكروية فيما بعد، لم يخيب عموري ظن اللاعبين الصغار في الأكاديمية وقام بأخذ صور جماعية إلى جانب إلقاء التحية عليهم كما تبادل أطراف الحديث مع عدد منهم، ليصر الصغار على توصيل النجم إلى سيارته وسط رجال الأمن في مشهد يدل على مكانة نجم الجزيرة في قلوب محبيه من نجوم المستقبل.