البطاقات الملونة «إجازة» في مباراة العنف

المصدر: العين - طلحة عبد الله

إصابتان وكثير من الاحتكاك العنيف وحالة غليان في المدرجات على الأداء التحكيمي، ومع ذلك لم يحرك الحكم محمد عبيد خادم، الذي أدار مباراة العين وحتا أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ساكناً، وبدا كأنه في رهان مع نفسه أن يُخرج البطاقات الملونة، التي يبدو أنها كانت في «إجازة» لما يحدث في أرضية الملعب بمباراة ضمن مسابقة ترفع شعار اللعب النظيف.

وكانت النتيجة خروج أكثر من لاعب محمولاً خارج الملعب بسبب الإصابة، البداية بجناح العين الأيسر جمال معروف الذي تعرض لتدخل عنيف من مدافع حتا بعد مرور 24 دقيقة من بداية المباراة، ليخرج من الملعب إلى المستشفى، ويستبدل المدرب به اللاعب محمد خلفان، غير أن مصير هذا الأخير لم يكن أفضل من سابقه، فبعد 20 دقيقة من دخوله سقط مصاباً ليلحق بزميله معروف إلى حيث ذهب، وسط احتجاجات جماهير العين بينما وضع الحكم مشاعره في ثلاجة، مكتفياً بالإنذارات الشفوية فقط التي لم تثمر شيئاً في تحجيم عنف اللاعبين داخل الملعب، وهو ما أثار استغراب المتابعين وجمهور الفريقين.