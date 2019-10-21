أندرسون معجب بلمسات العنبري

المصدر: دبي - علي الظاهري

اعترف البرازيلي أندرسون ديكار لاعب فريق الشارقة والوصل سابقاً، بحبه للشارقة وإعجابه بعمل ولمسات المدرب عبدالعزيز العنبري، وكشف أندرسون خلال حضوره مباراة الوصل والشارقة التي انتهت 5-1 لصالح الأخير، عن أنه يشجع ويساند الفريقين رغم حبه «الأولي» للشارقة الذي خاض معه أول تجربة احترافية في دورينا.

وخطف أندرسون الأضواء في مباراة القمة بين الوصل والشارقة، حيث تداول جماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب خلال حضوره في استاد زعبيل وصورة أخرى له مع المدرب عبدالعزيز العنبري بعد الفوز، كما ظهر في مقطع فيديو مع أحد الجماهير الذي سأله عن الفريق الذي يشجعه في المباراة، ورد أندرسون قائلاً إنه يشجع الفريقين ولكن قلبه يخفق للشارقة. وأعرب أندرسون عن بالغ سعادته بحضور المباراة، وقال: أنا سعيد بزيارة الإمارات، وافتقدت الشارقة وجمهوره ولكنني أشيد باللاعبين والفريق بصورة عامة بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري الذي يقدم عملاً جيداً قاد الفريق إلى صدارة الدوري.

وحقق أندرسون العديد من الإنجازات خلال تجربته الإماراتية في دورينا أبرزها تتويجه بلقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية بواقع لقبين مع الشارقة وآخر مع الوصل، وتوج مع الشارقة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في 2003 إضافة إلى تحقيق «ثنائية» الدوري والكأس في عام 2007.

وتعتبر الزيارة ليست الأولى التي يحضر فيها أندرسون لمتابعة منافسات الدوري وتحديداً مساندة فريق الشارقة، حيث حضر في الموسم قبل الماضي مباراة ودية جمعت الشارقة ودبا الفجيرة.