العميد كرونوسلاف.. البصمة الأولى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نجح الكرواتي كرونوسلاف غوريتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر في إحداث صدمة التغيير الإيجابي لـ «العميد» في الظهور الأول له مع الفريق عقب توليه المهمة بالفوز الثمين الذي حققه النصر على الوحدة مساء أول من أمس 3-1 في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

ووضع كرونوسلاف الذي قاد بني ياس الموسم الماضي بصمته الأولى مع «العميد» رغم قيادته للفريق قبل أيام قليلة ليظهر النصر بشكل مختلف ومغاير تماماً عن الجولات الثلاث الأولى في الدوري، ونجح في التعامل بحنكه مع الظروف والمعطيات التي أحاطت بالفريق قبل اللقاء خصوصاً على المستوى النفسي وهو ما ظهر جلياً في الروح التي بدا عليها الفريق في مواجهة الوحدة الذي رغم تقدمه في البداية وإنهائه الشوط الأول متقدماً بهدف إلا أن كرونوسلاف استطاع مع لاعبيه الانتفاض في شوط المباراة الثاني وقدم الفريق أداءً جيداً وبروح مختلفة منحته فوزاً مستحقاً بثلاثية.

بالتأكيد وكما صرح كرونوسلاف قبل المباراة أنه لا يملك عصا سحرية لإحداث طفرة في النصر ولذلك كان التركيز على الجانب النفسي ليثبت المدرب الكرواتي، أنه يعرف تماماً كيفية التعامل مع اللاعبين والظروف المحيطة، وتمكن من إخراج اللاعبين من حالة الإحباط التي سيطرت على الفريق بعد مرور 3 جولات لم يحقق خلالها أي فوز، ليخرج منتصراً وبثلاث نقاط ثمينة من معقل العنابي.