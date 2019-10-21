أعصابـك.. دوري الإمارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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يبدو أن دوري الخليج العربي لكرة القدم بات بحاجة ماسّة إلى دعوة خالصة مفادها «أعصابك.. دوري الإمارات» في ضوء الأحداث العديدة والمؤثرة التي شهدتها البطولة بعد مرور 4 جولات فقط من مشوارها الطويل الممتد إلى 26 جولة!

ضبط وتهدئة

ولعل من أبرز مبررات دعوة دوري الإمارات إلى «ضبط وتهدئة أعصابه»، ما يتعلق بظهور مبكر لظاهرة «تفنيش» المدربين و«إسقاطهم» من «عرش» الإدارة الفنية في 5 أندية «حتى الآن» في خطوة تشير إلى مؤشرات مهمة، منها «إصرار» إدارات الأندية على تعليق الإخفاقات على «شماعة» المدربين، ومواصلة الهروب والاختباء خلف جدار المشكلة الأصلية التي يعرف غالبية أبناء الوسط الكروي أنها باتت أشبه بالعاصفة التي تضرب بتأثيراتها السلبية أروقة عدد من أندية الإمارات!

مراجعة المواقف

وبغض النظر عن المبررات التي «يتعكز» عليها البعض في جعل ظاهرة «تفنيش» المدربين تقفز وبصورة مبكرة إلى واجهة أحداث دوري الإمارات، فإن للظاهرة تبعات مالية ضخمة تتحملها ميزانيات الأندية التي تعاني أصلاً صعوبات ضاغطة، ما يحتم ضرورة قيام إدارات تلك الأندية بمراجعة مواقفها قبل اتخاذ قرار «تفنيش» هذا المدرب أو إسقاط ذاك من «عرش» الإدارة الفنية!

5 مدربين

وبعد انقضاء 4 جولات من دوري الخليج العربي، طالت «مقصلة التفنيش» 5 مدربين، هم الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، وحلا بديله عنه الأوروغواياني خورخي داسيلفا، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، وبديله الكرواتي كرونوسلاف، والهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة، وبديله الإسباني مانويل خمينيز، والهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة، وحل بديلاً عنه مواطنه مارسيل كايزر، والبرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان، ولم يتم تحديد بديل له حتى الآن.

محصلة الجولة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، واصل فريق الشارقة تغريده وحيداً في قمة الترتيب العام لفرق البطولة بالعلامة الكاملة 12 من 12 بعد فوزه العريض بخمسة أهداف لهدف على مضيفه الوصل الذي تذيل قائمة الترتيب بنقطة يتيمة، فيما حل شباب الأهلي ثانياً برصيد 10 نقاط إثر فوزه الثمين بهدفين دون رد على ضيفه بني ياس، وجاء العين ثالثاً برصيد 9 نقاط بعد فوزه الصعب على ضيفه حتا بهدفين لهدف.

عجمان خامساً

وأكمل الجزيرة مربع الكبار باحتلاله المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، تاركاً المركز الخامس لعجمان بالرصيد ذاته إثر خسارته بهدف دون رد أمام مضيفه الظفرة الذي احتل المركز السادس بـ7 نقاط أيضاً، فيما تراجع الفجيرة سابعاً برصيد 6 نقاط بعد خسارته بهدف دون مقابل أمام مضيفه اتحاد كلباء الذي قفز إلى المركز 12 برصيد 3 نقاط.

السماوي ثامناً

واحتل بني ياس المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه شباب الأهلي، فيما انتعش النصر بالوجود تاسعاً برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه فوزاً مهماً على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، فارضاً على العنابي اقتحام «دوامة» النتائج غير الملبية لطموحات عشاق الوحدة بعدما تجمد رصيده عند النقطة الثالثة، محتلاً المركز الـ11، وهو مركز لا يناسب سمعة وشهرة فريق بقيمة العنابي الذي يعد من كبار الدوري الإماراتي.

حتا عاشراً

وجاء حتا عاشراً برصيد 4 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه العين بهدفين لهدف، فيما احتل خورفكان المركز 13 برصيد نقطة وحيدة بعدما تلقى الخسارة أمام ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف، وهي الخسارة التي عجّلت بإقالة مدربه البرازيلي باولو كاميلي.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، توهج نجم الإسباني ألفارو نيغريدو محترف النصر، وفرض أفضليته بعدما سجل هدفين من ثلاثية العميد في شباك مضيفه الوحدة، مؤكداً أنه ورقة رابحة في تشكيلة الأزرق الذي خرج من حالة عدم التوازن بعد 3 جولات عجاف لم يجنِ فيها سوى نقطة وحيدة، قبل أن تأتي «الانفراجة» في مباراة الوحدة في الجولة الرابعة، بينما تمكن الكرواتي كرونوسلاف المدرب الجديد للنصر من فرض أفضليته هو الآخر على صعيد مدربي فرق الجولة الرابعة بنجاحه في قيادة العميد إلى الفوز الأول في الظهور الأول له مديراً فنياً للأزرق.

نخبة نجوم

وأسفرت الجولة الرابعة عن نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيلة المثالية للجولة، وهم خالد السناني «الظفرة»، لحراسة المرمى، وللدفاع، شيوتاني «العين»، وشاهين عبد الرحمن «الشارقة»، ومحمد مرزوق «شباب الأهلي»، والحسن صالح «الشارقة»، وللوسط، إيغور «الشارقة»، ومحمد الشحي «الشارقة»، وماجد راشد «اتحاد كلباء»، وليوناردو «شباب الأهلي»، وللهجوم، مالابا «اتحاد كلباء»، ونيغريدو «النصر».