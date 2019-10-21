أحمد خليل: لم أحصل على فرصتي حتى الآن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أنه ما يزال ينتظر الفرصة الكاملة في الموسم الحالي، وقال: لا أحد يستطيع تقييمي حالياً، لأنني لم أحصل على فرصتي حتى الآن، وفي الموسم الماضي الكل يعرف ماذا قدمت في المباريات النهائية، ولم يتحدث أحد عن وزني الزائد. وفي الوقت الحالي لم ألعب مباراة كاملة، ويتحدثون عن وجود مشكلة، ولا أعرف كيف يتم تقييمي، رغم أنني أعد نفسي خارج المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أنه ليس مع حديث البعض أن «الأبيض» في مرحلة البناء، وقال: عندما تدخل بطولة لا يمكن القول إنك تلعب لإضاعة الوقت، ولكن الطموح هو المنافسة بقوة على تحقيق الهدف المطلوب وعلينا أن نستفيد من أخطاء البداية والتعلم منها لأن ما يحدث من نتائج لا يرضينا وما تعلمناه في المنتخب يجب أن تلعب 200% وليس 100% فقط.. مؤكداً أن خسارة المنتخب من تايلاند 1-2، في التصفيات الآسيوية، درس يجب الاستفادة منه وأشار خليل إلى أنه تحدث بعد مباراة المنتخب وتايلاند، ولكنه لم يعتذر عن شيء، وقال: سعيت لتقديم كل ما لدي خلال الوقت الذي شاركت فيه، وهو 10 دقائق فقط.