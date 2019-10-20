قمة "العذاب" بين فريقي الوصل والشارقة

المصدر: دبي - علي شدهان

لم تكن مباراة فريق الوصل الأول لكرة القدم وضيفه الشارقة ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، إلا قمة "تعذبت" فيها جماهير الإمبراطور بعد تلقيه الهزيمة بخمسة أهداف لهدف أمام الشارقة الذي تفنن في "تعذيب" منافسه بعدما أثبت الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أنه "يمشي ملكا"، واثقا من خطواته مع فريقه الأبيض وللجولة الرابعة على التوالي، ليس لأنه حقق فوزا عريضا على الوصل فحسب، بل كونه صنع نموذجا وطنيا باهرا في مجال الساحرة المستديرة بعدما تغلب على مدربين كبار يقفون على قمم الأجهزة الفنية لمنافسي الشارقة، الذي جعل الإمبراطور بلا لون حقيقي في ملعبه وأمام جماهيره، التي باتت تضرب أخماسا بأسداس من تردي مستوى ونتائج فريقها الأصفر!

رائحة الماضي

أسفرت المباراة عن عدة حقائق رقمية لخصت تفاصيل مثيرة لقمة ما زالت تحمل رائحة الماضي الجميل، ومن أبرز تلك الحقائق، إشهار البطاقة الصفراء 4 مرات كلها من نصيب الوصل، وخلو المباراة من أي بطاقة حمراء ضد أي من لاعبي الفريقين، وارتكاب 24 خطأ، 11 على الوصل و13 على الشارقة، واحتساب 8 ركنيات، 5 للوصل و3 للشارقة، و1283 لمسة للوصل في مقابل 778 للشارقة، و427 تمريرة للوصل و225 للشارقة، 61.9% نسبة استحواذ للوصل في مقابل 38.1% للشارقة.

45 دقيقة

اسماعيل راشد النجم السابق للكرة الإماراتية، لفت إلى أن الشارقة احتاج إلى 45 دقيقة فقط لإنهاء القمة لمصلحته، بعدما سجل 3 أهداف في الشوط الأول في ظل دفاع وصلاوي مفتوح لم يٌحسن رقابة مفاتيح لعب المنافس الذي استثمر حالة الوصل الفنية المتراجعة.

تبديل غريب

وأضاف راشد قائلا: "لم يتغير حال الوصل في الشوط الثاني من المباراة، حيث استمر مسلسل ارتكاب الأخطاء الفادحة التي مكنت الشارقة من زيادة غلته من الأهداف بإضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني من المباراة، قبل أن يجري ريجيكامب مدرب الوصل تبديلا غريبا بإخراج أفضل لاعبيه علي صالح ويحل بديلا عنه أحمد علي، ليحقق الشارقة فوزا مستحقا بقيادة مدربه البارع عبدالعزيز العنبري الذي أجاد التعامل مع كل مجريات المباراة بكل دهاء وحنكة".

منافس كبير

عمار الدوخي نجم الكرة الإماراتية السابق، أشاد بالمستوى الذي قدمه الشارقة، واستحق عليه الفوز العريض على منافس كبير بحجم الوصل الذي ارتكب خط دفاعه أخطاء واضحة كلفته تجرع مرارة خسارة كبيرة، مشيرا إلى أن المباراة سارت باتجاه واحد لمصلحة الشارقة الذي أجاد الإمساك بدفة المباراة من خلال الإسراع في إيقاع اللعب والتهدئة كيفما يشاء ووقتما يشاء نتيجة ثبات التشكيلة التي اعتمد عليها مدربه القدير عبدالعزيز العنبري في جميع المباريات.

هدوء وانضباط

وأضاف الدوخي قائلا: "رغم استحواذ الوصل على المجريات في بداية المباراة، إلا أن ذلك لم يضع الشارقة في دائرة الضغط أو الارتباك أو الاستعجال، بل على العكس لعب بهدوء وانضباط وجعل استحواذ المنافس مجردا من أي قيمة فنية مؤثرة، قبل أن يدخل الشارقة في صلب المباراة رويدا رويدا، وينجح في إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ثم يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني الذي تعامل معه الأبيض بكل ثقة وانضباط فني".

فريقان كبيران

وأوضح الدوخي قائلا: "صحيح أن المباراة بين فريقين كبيرين، إلا أنها، ومن خلال واقع اللعب والظروف والنتيجة النهائية، كانت مباراة غير متكافئة، فهناك فريق لعب للفوز، وهو الشارقة بطل الدوري والسوبر والمتصدر الحالي للدوري وبالعلامة الكاملة، وفريق آخر هو الوصل، لعب بدفاع ضعيف يرتكب أخطاء فادحة، ليواصل المعاناة التي بدأت منذ الموسم الماضي، والذي احتل فيه مركزا لا يناسب سمعة الإمبراطور".

ترتيب الأوراق

وأشار عمار الدوخي إلى أن معاناة الوصل مستمرة في الموسم الحالي بتواجده في المركز الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، ما يشير إلى وجود خلل في الدفاع وحراسة المرمى، الأمر الذي يدعو إلى المطالبة المخلصة بضرورة تصحيح الأوضاع وإعادة ترتيب أوراق الوصل الذي يعد من أشهر فرق الإمارات.