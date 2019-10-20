61.7 % يرفضون عودة المدرب المقال

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

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رفض 61.7% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على «تويتر» و«فيسبوك»، الاستعانة بالمدربين الذين سبق أن أقالتهم أنديتهم، مقابل 38.3% لم يجدوا مانعاً في الاستعانة بهؤلاء المدربين بالعودة لأنديتهم السابقة. وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها، عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تؤيد عودة المدربين إلى الأندية التي سبق أن أقيلوا من الإشراف الفني بها؟

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 41% من نسبة المصوتين عبر موقع «البيان الإلكتروني»، أيدوا الفكرة ، مقابل 59% رفضوها، بينما ساندها 36% في «تويتر» ، مقابل 64% يرون خلاف ذلك. وعلى «فيسبوك»، أبدى 38% عدم ممانعتهم بعودة المدربين المقالين ، مقابل 62% أكدوا عكس ذلك.

أسباب الإقالة

وأكد المونديالي علي ثاني نجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأسبق أن موضوع عودة المدربين القدامى إلى أنديتهم التي سبق أن أقيلوا منها غاية في الأهمية، ويجب أن يعالج بصورة فنية سليمة. وقال: على الإدارة التي تستقدم مدرباً سبق أن أقيل أن تستفسر من نظيرتها عن أسباب الإقالة حتى لا تتورط مع المدرب.

وأضاف: الملاحظ أن إقالة المدربين قد تدخل فيها عوامل أخرى، وغالباً ما يكون المدرب هو الضحية.