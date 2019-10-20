عجمان يبحث عن بديل دومبيا في الانتقالات الشتوية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أجريت للمحترف المالي، حامد دومبيا، لاعب فريق عجمان، عملية جراحية كبيرة صباح أمس في مستشفى راشد، جراء الإصابة بكسر مضاعف في مباراة فريقه أمام الظفرة أول من أمس، وتطابقت الفحوصات الطبية حول حجم الإصابة البليغة التي تعرض لها اللاعب، ما استدعى نقله إلى دبي فجر أمس، ثم إجراء الجراحة له وسط عناية طبية فائقة في مستشفى راشد، واهتمام إدارة عجمان والجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور طارق محمد صادق، مع توقعات بنهاية موسمه، حيث يحتاج إلى وقت طويل قبل عودته إلى الملاعب.

تصريح

وأوضح الدكتور طارق محمد في تصريح لـ «البيان الرياضي»، نجاح العملية الجراحية التي أجريت للاعب في مستشفى راشد، وأن تفاصيل العلاج سارت بشكل جيد، ولكن الإصابة كانت بليغة في الساق، وهي كسر مضاعف، استدعى إجراء العملية الجراحية، وقال إن اللاعب في حاجة لفترة 6 أشهر للشفاء والعلاج التأهيلي اللازم.

تقرير

ووفقاً للتقرير الطبي، فإن الموسم الكروي للاعب دومبيا انتهى، حيث لا يتوقع عودته للعلاج التأهيلي قبل شهر أبريل المقبل، وسيكمل «البرتقالي» النصف الأول للموسم بثلاثة محترفين أجانب، حتى تحين فترة الانتقالات الشتوية لاستبدال اللاعب.

برنامج علاجي

وقال الدكتور طارق محمد، إن فترة الـ 6 أشهر فرضها حجم الإصابة، والحاجة الماسة للعلاج الطبي، مع فترة علاج تأهيلي مهمة، تلي التفاصيل الطبية التي سيخضع لها اللاعب حالياً.

انتهاء موسم اللاعب

واعتبر خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، الإصابة التي تعرض لها دومبيا، أفدح من خسارة النقاط الثلاث لفريقه في مباراة الظفرة، مشيراً إلى النتائج في كرة القدم معروفة «يوم لك ويوم عليك»، ولكن مثل هذه الإصابة تُحزن أكثر من أي خسارة، وتمنى الشفاء للاعب.