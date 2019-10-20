الشارقة في القمة وشباب الأهلي يطارده

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

عمّق فريق الشارقة أحزان ضيفه الوصل وتغلب عليه 5 - 1، أمس، في استاد زعبيل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مواصلاً تغريده في القمة، ووصل إلى 12 نقطة «العلامة الكاملة»، فيما تجمد «الإمبراطور» عند نقطة واحدة وهي الخسارة الثالثة «توالياً»،والثانية على يد الشارقة خلال أسبوع، حيث فاز الشارقة على الوصل 4 -0 في كأس الخليج العربي



واعتلى لاعب الشارقة كورنادو صدارة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في الدقيقتين 24 و38 وسجل 3 اهداف كلاً من مينيديز وغوميز والبديل ميلوني في الدقائق 41و65 و83، وأحرز للوصل فابيو ليما في الدقيقة 80.



وفاز شباب الأهلي على بني ياس 2 -0 باستاد راشد، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، مطاردا القمة سجل الهدفين ليوناردو وديفيد مارياني « ق 38 و 43» وتذوق «العميد» الفوز الأول في الدوري بعد تغلبه على مضيفه الوحدة 3 - 1 باستاد آل نهيان، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تلقّى الوحدة الخسارة الثالثة له هذا الموسم تحت أنظار مدربه الجديد الإسباني خيمينيز، الذي تابع اللقاء من المدرجات.



وحوّل النصر تأخره بهدف أحرزه كارليتوس للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 37 إلى فوز، وأدرك نيغريدو التعادل لـ«العميد» برأسية في الدقيقة 46، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75.

واحرز البديل حبيب الفردان لثالث في الدقيقة 89، ليحصد النصر ثلاث نقاط ثمينة في وجود مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف.



وفاز العين على حتا 2-1 باستاد هزاع بن زايد، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، وسجل الهدفين كايو كانيدو، في أول مشاركة له بالدوري، من ركلة جزاء «ق 41»، وتعادل حتا عن طريق فالنتي «ق 66»، بعد تدخل تقنية الفيديو، وأضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني للعين «ق81».



وفاز الجزيرة على خورفكان 3-1 بملعب كلباء، سجل الثلاثية كل من خليفة الحمادي وعلي مبخوت وعبد الله رمضان، في الدقائق 18، 45، 77، فيما أحرز لخورفكان دودو «ق 74»، ورفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط.