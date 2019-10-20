محمد سيف.. من الدكة إلى القمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

صعد محمد سيف، مدافع الظفرة، من دكة الاحتياط إلى قمة النجومية، وأصبح أحد مفاتيح انتصارات الفريق بأدائه المتميز، وهدافاً له في الدوري رصيد هدفين، وانضم اللاعب إلى كشوف الفريق قادماً من الوحدة، بعد أن شارك الموسم الماضي مع دبا عن طريق الإعارة.

ونال سيف فرصة اللعب خلال أول مباراة في الدوري ضد «السماوي»، بعد أن تعرّض زميله إبراهيم سعيد لوعكة صحية قبل المباراة بساعات، ليتألق سيف ويثبّت أقدامه، ويتحوّل بعدها إلى هداف مرعب للحراس بهزه شباك شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، والنصر ثم عجمان، أول من أمس، في الدوري، بهدف الدقائق الأخيرة الذي منح به فريقه فوزاً ثميناً.

وأسهم تألق سيف اللافت، وخاصة هدفه الأخير، أول من أمس، في زيادة أسهمه وسط الجماهير مع نيله ثقة المدرب، وسط طموح كبير من اللاعب الذي أكد أنه يمتلك المزيد من العطاء الذي سيقدمه بشعار الظفرة في الموسم الحالي.