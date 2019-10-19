الشارقة.. صدارة بـ "الخمسة" والوصل ينزف!!

المصدر: دبي-علي الظاهري

عمق فريق الشارقة أحزان ضيفه الوصل بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب زعبيل لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليواصل الشارقة تغريده في الصدارة والقمة برصيد 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة، فيما واصل "الإمبراطور" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة والذي تجرع الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري مما قاده الى تذيل الترتيب العام عند المركز الرابع عشر.

وتعتبر الهزيمة هي الثانية للوصل على يد الشارقة خلال اسبوع حيث تقابل الفريقين في مسابقة كأس الخليج العربي وأنتهت لصالح الأخير 0-4.

واعتلى لاعب الشارقة ايغور كورنادو صدارة الهدافين بعد تسجيله الثنائية في الدقيقتين 24 و38 وجاء الهدف الثالث بإمضاء ريان مينيديز في الدقيقة41 فيما سجل الهدف الرابع ريكاردو غوميز في الدقيقة 65 والهدف الخامس عن طريق البديل ماركوس ميلوني في الدقيقة 83 بينما أحرز هدف الوصل فابيو ليما في الدقيقة 80.

جاءت البداية حذرة من الشارقة بخلاف الوصل الذي حاول الوصول الى المرمى مبكراً عبر هجمات لم تشكل خطورة على شباك الحارس عادل الحوسني.

وحافظ الشارقة على هدوئه وتركيزه لينجح "الساحر" ايغور كورونادو من وضع فريقه في المقدمة بعد تلقيه كرة مثالية من زميله محمد الشحي.

وحاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة وتكثيف الهجمات اخطرها تسديدتين لعلي صالح في الدقيقة 29 والدقيقة 35 تصدى الاولى لها الحارس عادل الحوسني بينما اعتلت الثانية العارضة. وعانى اصحاب الارض قبل نهاية الشوط الاول حيث تلقى "الإمبراطور" هدفين في أقل من 3 دقائق سجل الأول كورنادو وجاء الثالث بأقدام مينيديز.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني والذي سعى فيه الشارقة الى زيادة غلته من الأهداف واستطاع غوميز إعادة مشهد الأسبوع الماضي بإضافة الهدف الرابع معلناً تقدم فريقه بالأربعة.

ولم تفلح محاولات الوصل في تغيير النتيجة لينجح البرازيلي فابيو ليما في إنهاء صيامه عن التسجيل في الجولات الثلاث لبطولة الدوري ويقلص الفارق في الدقيقة 80 ليفسد هدف البديل ميلوني لاعب الشارقة فرحة الوصلاوية بالهدف اليتيم في الدقيقة 83.