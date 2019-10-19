خورفكان يقيل كاميلي ويعلن عن البديل خلال ساعات

المصدر: كلباء- محمد فضل

قررت إدارة نادي خورفكان إقالة مدرب الفريق البرازيلي باولو كاميلي وذلك عقب خسارة الفريق لمبارته اليوم أمام الجزيرة بنتيجة 1-3 وينتظر أن تكون إدارة النادي قد ابلغت المدرب رسمياً بقرار الاستغناء عن خدماته عقب نهاية مباراة الجزيرة ليصبح كاميلي الضحية الخامسة في دورينا بعد استغناء اندية كلباء والنصر والوحدة والجزيرة عن أجهزتها الفنية.

ويأتي قرار إقالة كاميلي بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقة واحتلاله للمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من اربع مباريات بعد تلقيه لثلاث هزائم امام الشارقة والفجيرة والجزيرة وتعادله امام حتا.

وكانت اللجنة الفنية بنادي خورفكان قد أوصت بضرورة إقالة ابن السامبا قبل أسبوعين لكن المدرب لم يبلغ بالقرار رسمياً لحين انتهاء التفاوض مع البديل الذي ينتظر أن يشرف على الفريق خلال المباراة المقبلة التي تجمعه بالنصر ووردت عدة أسماء ابرزها المقدوني جوجيكا مدرب حتا السابق والتشيكي هاشيك مدرب الفجيرة السابق لكن كفة جوجيكا تبدو الأرجح لتولي كابينة تدريب نسور خورفكان.

وعقب مباراة اليوم أكد كاميلي بأنه ينتظر تحديد مصيره وذلك بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز وقال من الطبيعي أن يكون هناك قرار إداري بشأن استمراريته أو رحيله منوهاً إلى أنه سيتقبل أي قرار يتم اتخاذه لافتاً إلى أن الحظ لم يقف بجانب الفريق في أكثر من مباراة خصوصاً أمام الفجيرة والذي تعرضنا امامه لظلم تحكيمي حرمنا من العودة ولو بنقطة وحيدة وامام الشارقة قدمنا مستوىً متميزاً امام بطل الدوري لكن اعود وأقول بان الإنتدابات الصيفية التي أبرمها الفريق ربما لم تكن موفقة .