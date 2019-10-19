"كوجاك" يطرق أبواب الأبيض بعقلانية

المصدر: دبي-علي شدهان

طرق محمد علي "كوجاك" النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أبواب الأبيض الإماراتي بكل عقلانية من خلال نقد هادف ابتعد خلاله كثيرا عن توجيه أي اتهام لأي لاعب بعد الخسارة المؤلمة أمام تايلاند في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، موجها نقدا لاذعا لمنتقدي الأبيض، لافتا إلى أن الكثير من منتقدي المنتخب الوطني ابتعدوا كثيرا عن واقعية النقد الهادف، ودخلوا في تفاصيل خطيرة وحساسة.

وطالب "كوجاك" اتحاد كرة القدم بحتمية عقد جلسة مصارحة مع الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأبيض الإماراتي قبل فوات الأوان، مشددا على أن المشوار ما زال طويلا، ولكن على المعنيين عن شؤون المنتخب الوطني، عقد جلسة مكاشفة مع مارفيك في أقرب وقت ممكن، ومناقشته في الأمور الفنية، وفي خياراته للتشكيلة الأساسية للمنتخب تحديدا، منوها إلى أنه لا يرى في هذا تدخلا في عمل المدرب الفني كونه موظف في اتحاد كرة القدم، وعليه أن يخضع للمناقشة، ومن ثم للمحاسبة في حال وجود تقصير ما أو أي شيء يحول بين المنتخب وخطف بطاقة التأهل للمونديال.

تفاصل أخرى مثيرة في الحوار كاملا غدا في "البيان الرياضي".