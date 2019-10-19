معتز عبد الله : بني ياس تأثر بالقرارات التحكيمية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد معتز عبد الله المدرب المساعد للفريق الأول للكرة بنادي بني ياس، رضاءه عن الروح الطيبة التي ظهر عليها لاعبو فريقه أمام شباب الأهلي مساء اليوم، في المباراة التي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "شباب الأهلي فريق محترم وقوي، ونحن نلعب على أرض البطل، وطبيعي أن يكون المستوى مختلفاً، ولكني فوجئت بالروح الطيبة للاعبي بني ياس في الشوط الثاني، ونحن نكتسب خبرات داخل وخارج الملعب، ولدينا مجموعة تدعو بالتفاؤل بمستقبل كبير للكرة الإماراتية".

وأضاف: "كانت لنا فرصتان في بداية المباراة إذا سجلا كان الأمر تغير تماماً، خاصة وأن الاستحواذ كان جيداً لنا، وتأثرنا أيضاً بالهدف الأول لشباب الأول في الشوط الأول، وهناك حالات تحكيمية مؤثرة، وأهمها حالة طرد واضحة لأحد لاعبي شباب الأهلي، ولم يحتسبها الحكم، وإنذار لمساعد مدرب بني ياس، رغم أن مدرب شباب الأهلي وصل لمنتصف الملعب".