أروبارينا: كارتابيا أصيب في العضلة الضامة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هنأ رودولفو اروبارينا مدرب شباب الأهلي، لاعبيه على الأداء والفوز على بني ياس مساء اليوم، بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأشار اروبارينا إلى أن إصابة كارتابيا في العضلة الضامة، وأن التقرير الطبي سيحدد مدة غياب اللاعب.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ اللاعبين على المجهود، لأنهم قدموا مباراة جيدة، والبداية لم تكن سهلة، وبني ياس كان الأفضل في الدقائق الأولى، وسنحت لهم فرص، ولكننا بداية من الدقيقة 20، بدأنا في السيطرة على الكرة، وحاولنا تطبيق أفكارنا، ونجحنا في تسجيل هدفين".

وأضاف: "في الشوط الثاني، أداء بني ياس كان جيداً، ولكننا سيطرنا على الكرة بدون خطورة على المرمى، وسعيد جداً بالفوز، ولكن دائماً علينا تحسين بعض الأمور على المستوى الفردي والجماعي على مستوى الفريق، ونحاول استخراج أفضل أداء من اللاعبين، وأهنئ جميع اللاعبين على تلك المباراة أمام خصم عنيد، ولم يسبق أن خسر أي مباراة هذا الموسم".

وعن إصابة كارتابيا، قال: "اللاعب لديه إصابة في العضلة الضامة، ولهذا خرج من المباراة، ومع عودته للتدريب الأول لشباب الأهلي، سيكون لدينا تقرير طبي كامل لحالة اللاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق".