كرونوسلاف: النصر سيعتلي قمة الكرة الإماراتية مستقبلاً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الكرواتي كرونوسلاف غوريتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الوحدة، اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن طاقة ورغبة اللاعبين كانت السبب الأهم في تحقيق الفوز وأنه لم يكن يملك عصا سحرية لتغيير شكل الفريق بالكامل وإنما حرص على زرع الحماس والطاقة لدى اللاعبين وهو ما حدث في أرض الملعب.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" النصر سيعتلي قمة الكرة الإماراتية مستقبلاً، ولم لا والفريق يملك كل الإمكانيات التي تؤهله لذلك، نحن نحتاج فقط لبعض الوقت من أجل العمل، وبعدها سنرى النصر بشكل مختلف".

وأضاف:" كنا في حاجة للفوز ونحتاج للبناء عليه في الفترة المقبلة خصوصاً وأنني توليت المهمة قبل يومين فقط من المباراة وكنت حريصاً على عدم إجراء تغييرات جذرية على طريقة اللعب والتشكيلة وإنما بث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين".

وأشار كرونوسلاف إلى أن الوحدة تأثر كثيراً هذا الموسم بسبب رحيل لاعبه السابق البرازيلي ليوناردو الذي كان له دور مؤثر مع الفريق.

من جهة أخرى غاب لوك نيجهلوت مساعد مدرب الوحدة الذي قاد الفريق في مباراة النصر عن المؤتمر الصحافي عقب المباراة مما يهدد بتوقيع عقوبة من رابطة دوري المحترفين على نادي الوحدة لغياب المدرب عن المؤتمر.