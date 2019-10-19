الجزيرة يستعرض بالثلاثة في مرمى خورفكان

المصدر: كلباء- محمد فضل

استعاد الجزيرة نغمة الفوز وتمكن رفاق مبخوت من تجاوز عقبة خورفكان بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت أمس بملعب كلباء.

سجل ثلاثية فخر العاصمة كل من خليفة الحمادي وعلي مبخوت وعبد الله رمضان ق 18، 45 ، 77 فيما احرز يتيمة خورفكان البرازيلي دودو ق 74 ليرفع الجزيرة رصيده من النقاط الى 7 ويظل خورفكان بنقطة وحيدة اسفل الترتيب.

وبهذه الهزيمة تضع مدرب نسور الخور البرازيلي باولو كاميلي في مهب الريح.

لم يجد فخر العاصمة أي صعوبة في حسم الشوط الأول نتيجة وأداء بعد أن وضع رفاق مبخوت هدفين في مرمى حارس خورفكان محمد يوسف الذي يسأل عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب الدولي خليفة الحمادي الذي عالج الكرة المبعدة من حارس خورفكان ويحولها بيمناه داخل الشباك ق 18 وهو الهدف الذي حرر لاعبي الجزيرة ليقوموا بعدة طلعات عبر الهداف مبخوت الذي شكل ثنائية مع عموري .

وفي المقابل اعتمد خورفكان على المرتدات التي لم تخل من خطورة دون أن تحرك شباك الحارس علي خصيف الذي كان ضيف شرف الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة استغل الهداف علي مبخوت خطأ دفاعياً ليتقدم ويراوغ الحارس واضعاً الكرة أرضية زاحفة هدفاً ثانياً انتهى عليه الشوط الأول من اللقاء.

ومع انطلاقة شوط المدربين قلص خورفكان الفارق عبر اللاعب البرازيلي دودو الذي استغل حالة الارتباك بين الحارس والدفاع لتسقط الكرة أمام دودو الذي لم يتوان في إيداعها الشباك ق 74 لكن فرحة جمهور الخور لم تستمر سوى 3 دقائق بعد أن أعاد اللاعب عبد الله رمضان الفارق إلى هدفين مسجلاً هدف الجزيرة الثالث من انفراد كامل بحارس خورفكان محمد يوسف ق 77 لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة 3-1 .