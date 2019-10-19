العين ينجو من فخ حتا بثنائية كايو ولابا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

نجا العين من فخ التعادل أمام حتا وفاز عليه 2-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكان العين تقدم بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء ارتكبت مع كايو وتصدى لها اللاعب نفسه ليسجل أول أهدافه في دوري الخليج العربي (ق 41).

وأدرك حتا التعادل بهدف ريكاردو فالنتي الذي ألغاه الحكم في بداية الأمر قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتصحح الأمور لتصبح النتيجة 1-1 (ق 66)، وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة سجل لابا كودجو الهدف الثاني للعين بضربة رأسية رائعة (ق 81) ورفع العين رصيده إلى (9 نقاط)، فيما بقي فريق حتا في رصيد (4 نقاط).

وأظهر فريق حتا الضيف ندية كبيرة وواضحة للعين بل وتفوق عليه في أحيانا كثيرة مستفيدا من حالة التوهان التي كان عليها خط الوسط العيناوي وانعزال ثنائي هجومه المكون من البرازيلي كايو كانيدو، والتوغولى لابا كوجود، اللذين اضطرا للنزول إلى وسط الملعب لاستلام الكرة، خصوصا بعد خروج الجناح الأيسر جمال معروف وانعدام الخطورة من الجهة اليمني، وهو ما أراح كثيرا دفاع الضيوف الذين كادوا أن يسجلوا في أكثر من مناسبة .

وأنصفت تقنية الفيديو حتا و أدرك التعادل بعد أن الغى الحكم الهدف الذي سجله المهاجم ريكاردو فالنتي لتصححه تقنية الفيديو، وبعدها نجح العين في تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من البرازيلي كايو كانيدو الذي مرر كرة عرضية على رأس التوغولي لابا كودجو ليحولها الأخير برأسه في المرمي وتنتهى المباراة لصالح العين بهدفين لهدف.