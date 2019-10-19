شباب الأهلي يلحق الخسارة الأولى ببني ياس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق شباب الأهلي، 3 نقاط غالية بالفوز على ضيفه بني ياس بهدفين نظيفين مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد بني ياس عند 5 نقاط، بعدما مني بخسارته الأولى في الموسم الجاري.



طغت الحماسة على أداء اللاعبين في الدقائق الأولى، وشكلت هجمات بني ياس، خطورة كبيرة على دفاعات شباب الأهلي، والذي اعتمد على بناء الهجمات من الأجناب لخلق ثغرات في التكتل الدفاعي لـ"السماوي".



وأنقذ القائم مرمى شباب الأهلي من هدف، بعد عرضية اصطدمت بالمدافع، وتهيأت أمام الاسباني بيدرو كوندي، لعبها رأسية، لترتد من القائم في جسد الحارس ماجد ناصر، وتبعد عن المرمى بغرابة شديدة في الدقيقة 22.



وضاعت من شباب الأهلي فرصة التقدم في الدقيقة 35، بعدما مرت رأسية وليد عباس بجوار القائم الأيسر لحارس بني ياس فهد الظنحاني، قبل أن يتمكن ليوناردو، من وضع شباب الأهلي في المقدمة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبعد هجمة بمجهود فردي في الدقيقة 38.



وانطلق ليوناردو، في هجمة سريعة ومر من أكثر من مدافع، ثم لعب عرضية، وسددها محمد جمعة "بيليه"، قوية وصدها الحارس، لتجد السويسري ديفيد مارياني، والذي سددها قوية في الشباك معلناً هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 43، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الأول.

وحافظ شباب الأهلي على نهجه الهجومي في الشوط الثاني، وحاصر بني ياس في منتصف ملعبه، ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، ولاحت فرصة أمام شباب الأهلي للتسجيل، إلا أن حارس بني ياس، خرج بالتوقيت المناسب، ليحرم "فرسان دبي" من هدف ثالث في الدقيقة 66.



وتألق الحارس الظنحاني في الدقيقة 67، وأبعد ركلة حرة مباشرة سددها أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، قوية وارتدت إلى لوفانور، ولكنه سددها عالية فوق المرمى، ومال أداء شباب الأهلي إلى الهدوء في الدقائق الأخيرة، ليحافظ على الفوز والنقاط الثلاثة.