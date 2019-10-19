"العميد" يتذوق طعم النصر الأول مع كرونوسلاف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حقق النصر فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتذوق "العميد" طعم الانتصار الأول له بعد خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، فيما تلقى الوحدة الخسارة الثالثة له هذا الموسم تحت أنظار مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينيز الذي تابع اللقاء من المدرجات بعد تعاقده مع الوحدة حتى نهاية الموسم خلفاً للهولندي موريس شتاين، ليتجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط.

ونجح النصر في تحويل تأخره بهدف أحرزه الإسباني كارليتوس للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 37 إلى فوز بعدما أدرك مواطنه ألفارو نيغريدو هدف التعادل لـ "العميد" مطلع الشوط الثاني وتحديداً برأسية في الدقيقة 46، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وهما أول هدفين للهداف الإسباني في الموسم الحالي.

واختتم البديل حبيب الفردان ثلاثية العميد في الدقيقة 89 ليحصد النصر ثلاث نقاط ثمينة في المهمة الأولى مع مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف غوريتش الذي قاد الفريق خلفاً للبرازيلي المقال كايو زاناردي.