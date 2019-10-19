دومبيا يبتعد 6 أشهر بعد عملية في مستشفى راشد

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أجريت للمحترف المالي حامد دومبيا لاعب فريق عجمان عملية جراحية كبيرة صباح السبت في مستشفى راشد جراء الإصابة بكسر مضاعف في مباراة فريقه أمام الظفرة مساء الجمعة، وتطابقت الفحوصات الطبية حول حجم الإصابة البليغة التي تعرض لها اللاعب مما استدعى نقله إلى دبي فجر أمس ثم إجراء الجراحة له وسط عناية طبية فائقة في مستشفى راشد واهتمام ادارة عجمان والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور طارق محمد صادق.



وأكد الدكتور طارق محمد في تصريح لـ "البيان الرياضي" نجاح العملية الجراحية التي أجريت للاعب في مستشفى راشد وان تفاصيل العلاج سارت بشكل جيد ولكن الاصابة كانت بليغة في الساق وهي كسر مضاعف استدعى اجراء العملية الجراحية، وقال ان اللاعب في حاجة لفترة 6 أشهر للشفاء والعلاج التأهيلي اللازم.

وقال الدكتور طارق محمد ان فترة الـ 6 أشهر فرضها حجم الاصابة والحاجة الماسة للعلاج الطبي مع فترة علاج تأهيلي مهمة تلي التفاصيل الطبية التي سيخضع لها اللاعب حالياً.



انتهاء موسم اللاعب



ووفقاً للتقرير الطبي، فإن الموسم الكروي للاعب دومبيا انتهى حيث لا يتوقع عودته للعلاج التأهيلي قبل شهر ابريل المقبل، وسيكمل عجمان النصف الأول للموسم بثلاثة محترفين أجانب حتى تحين فترة التنقلات الشتوية لاستبدال اللاعب.

واعتبر خليفة الجرمن رئيس مجلس ادارة نادي عجمان، الاصابة التي تعرض لها دومبيا أفدح من خسارة النقاط الثلاث لفريقه في مباراة الظفرة، مشيراً إلى النتائج في كرة القدم معروفة "يوم لك ويوم عليك" ولكن مثل هذه الاصابة تُحزن أكثر من أي خسارة، وتمنى الشفاء للاعب.