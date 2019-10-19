بالعشرة.. الظفرة رابعاً وكلباء أول فوز

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

انتزع الظفرة 3 نقاط ثمينة بفوزه أمس على ضيفه عجمان 1-0 في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل الهدف محمد سيف «ق86»، وخاض الظفرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 لطرد بيدرو للخشونة مع دومبيا، وتقدم الظفرة رابعاً متساوياً مع عجمان في رصيد 7 نقاط.



وقاد داسيلفا، مدرب كلباء الجديد، فريقه لأول ثلاث نقاط بفوز صعب على الفجيرة بهدف مالابا «ق 65»، وأكمل «النمور» المباراة بعشرة لاعبين لطرد منصور البلوشي بالإنذار الثاني.



من ناحية أخرى أثبتت الفحوص الطبية للمالي دومبيا إصابته بكسر مضاعف وحاجته لعملية جراحية وتقرر نقله إلى أحد مستشفيات دبي، وسيخضع اللاعب لفترة طويلة من العلاج والتأهيل ما يجعل موسمه مع عجمان في حكم المنتهي.

