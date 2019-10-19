12 من 12 للبطائح في «تمهيدي الكأس»

المصدر: متابعة - محمد فضل

أنهى البطائح مشاركته في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بالعلامة الكاملة «12 من 12» محققاً فوزه الرابع توالياً بالمجموعة الثانية بتغلبه أمس على مسافي 2- 0 وسجل الهدفين عزان محمود والكسندر في الدقيقتين 73،90، وكان البطائح تأهل من الجولة الماضية إلى دور الـ16 للكأس الغالية سلفاً صدارته لفرق المجموعة الثانية. وفاز الحمرية على العربي 6 - 1 في مباراة غير مؤثرة في حسابات التأهل وتقام اليوم 3 مباريات بالمجموعة الأولى، ويلعب مصفوت مع دبا الحصن، والتعاون مع العروبة، والذيد مع دبا الفجيرة.