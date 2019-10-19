5 مباريات في صراع الكبار اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بعد فترة توقف دولية وفقاً لأجندة «فيفا» للمباريات الدولية، حيث تستضيف 5 ملاعب لقاءات ساخنة للكبار في صراعات القمة واستعادة الثقة، وترتيب الأوراق.

3 مباريات من اللقاءات الخمسة تقام في السادسة والنصف مساءً، وهي مباريات شباب الأهلي مع بني ياس على ملعب استاد راشد والأول يسعى بكل كد لمواصلة ملاحقة الصدارة، التي يقع على بعد نقطتين منها، باحتلاله الوصافة برصيد 7 نقاط خلف الشارقة المتصدر، في الوقت الذي يتطلع شباب بني ياس للحفاظ على سجلهم ناصع البياض، والخالي من أي خسارة بعد فوز وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، وفي المباراة الثانية في الموعد نفسه يستضيف الوحدة فريق النصر وكلاهما يتطلع لاستعادة التوازن والعودة لدرب الانتصارات والنتائج المرضية، حيث فاز صاحب الأرض في مباراة وخسر اثنتين، بينما العميد لم يفز في أي من مباراياته وخسر مباراتين وتعادلفي واحدة.

كما يلعب في السادسة ونصف مساءً أيضاً اليوم، العين مع حتا في مباراة يستضيفها استاد هزاع بن زايد.

وتختتم الجولة في التاسعة مساءً بمباراتين، حيث يحل فريق الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي والمتصدر الحالي للمسابقة، ضيفاً على الوصل في زعبيل في مباراة يتطلع فيها حامل اللقب لمواصلة الحفاظ على صدارة الدوري، في الوقت الذي يتطلع فيه فهود زعبيل للخروج من النفق المظلم وتحقيق أول فوز له في المسابقة، بعد خسارتين وتعادل، وأما الجزيرة الذي يحل ضيفاً على خورفكان في الموعد نفسه فيأمل أن يكون كايز المدرب الجديد «القديم» لـ«فخر أبوظبي» فألاً حسناً على الفريق عندما يحضر اللقاء الأول له مع «فخر أبوظبي» أمام خورفكان.

مباريات اليوم

18:30 شباب الأهلي - بني ياس

18:30 العين - حتا

18:30 الوحدة - النصر

21:00 الوصل - الشارقة

21:00 خورفكان - الجزيرة