العين وحتا.. الخبرة والحماس

المصدر: العين - طلحة عبدالله ــ دبي ـ علي الظاهري

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في السادسة والنصف من مساء اليوم، نظيره فريق نادي حتا لحساب الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة تجمع بين الخبرة والحماس ولا تخلو من غموض ويصعب التكهن بما ستسفر عنه برغم فارق الإمكانات والخبرة التي ترجح على الورق كفة الزعيم العيناوي الذي يتطلع للتعويض بعد خسارته بالجولة السابقة أمام مضيفه الشارقة 2-3، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد (6 نقاط).

وأكد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين، غياب لاعب متوسط الميدان أحمد برمان، عن صفوف الفريق في مباراته اليوم أمام حتا، كما كشف عن مشاركة المهاجم البرازيلي كايو كانيدو منذ البداية في المواجهة، وشدد على أهمية وضرورة القتال والتركيز في الملعب لأجل تحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث بعد خسارته بالجولة السابقة أمام الشارقة، وقال: أصعب المباريات هي التي تعقب أسبوع (فيفا) بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن التدريبات، وخلال الفترة الأخيرة تحسنت الأمور بشكل ملحوظ بعد أن حققنا فوزاً مهماً على النصر في كأس الخليج العربي كما عاد في هذه المباراة اللاعب كايو كانيدو، وعودته تعتبر دعماً قوياً لصفوف فريقنا ونأمل أن تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة كاملة.

وعن منافسه قال: شاهدت فريق حتا نحو خمس مباريات سابقة وهو فريق قوي وعلينا أن نظهر له الاحترام في الملعب، وقد وقفت على نقاط القوة والضعف في خطوطه الثلاثة.

طموحات مختلفة

ومن ناحيته يتطلع فريق حتا إلى مواصلة العروض القوية والعودة بنتيجة إيجابية من العين بعد حصد 4 نقاط في الجولات الثلاث الماضية مدركاً صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض اليوم. ويدخل «الإعصار» اللقاء مكتمل الصفوف بلا غيابات باستثناء ماهر جاسم الذي غاب بسبب الإصابة عن المباراة الأخيرة في بطولة الدوري أمام اتحاد كلباء ومواجهة الفجيرة في كأس الخليج العربي، وتحوم الشكوك حول مشاركته اليوم رغم انتهاء مرحلتي العلاج والتأهيل في الفترة الماضية.

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن مباراة اليوم تجمعهم بفريق أهدافه مختلفة يطمح إلى حصد لقب الدوري، كما أن مواجهة «الزعيم» تعتبر اختباراً حقيقياً لطموحات حتا وتحمل تحدياً خاصاً أمام فريق من العيار الثقيل، مشدداً على ضرورة فرض أسلوب حتا على أصحاب الأرض وإبراز نقاط القوة ولاسيما أن «الإعصار» ليس لديه ما يخسره.

وعن مشاركة ماهر جاسم الذي غاب عن آخر مباراتين للفريق في بطولة الدوري ومسابقة الكأس، قال إن اللاعب انتظم في التدريبات الأسبوع الماضي إلا أن فرصة مشاركته تبدو ضعيفة. وأشار كونتيس إلى أنه تم الاستعداد للمباراة على غرار التحضير للمباريات الأخرى عبر الحرص على التعامل بكل جدية.