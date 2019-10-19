شباب الأهلي وبني ياس.. البحث عن الذات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي ــ أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف شباب الأهلي نظيره بني ياس في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، برغبة العودة إلى طريق الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر مباراتين، بعد التعادل السلبي مع الجزيرة في الدوري، والخسارة من الظفرة بكأس الخليج العربي.

ويدخل شباب الأهلي المباراة، وفي رصيده 7 نقاط من الجولات الثلاث الماضية، ويحتل المركز الثاني، ويتطلع إلى اقتناص 3 نقاط غالية من بني ياس، والذي يقدم مستويات قوية هذا الموسم، وجمع 5 نقاط يحتل بها المركز السادس، وهو ما يتوقع معه مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين.

ثقة العودة

بدوره، أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عن ثقته في قدرة لاعبي فريقه على العودة إلى طريق الانتصارات والنتائج الجيدة، وقال: «نعود إلى مواجهات الدوري، لنقابل منافساً قوياً ومنظماً، ونحن نحتاج العودة إلى شخصية الفريق، والأداء والنتائج المعروفة، بعد الخسارة أمام الظفرة في المواجهة الأخيرة بكأس الخليج العربي، والتي من وجهة نظري لم نقدم فيها أداءً جيداً».

وأوضح: «سنلقي النظرة في الساعات المقبلة على لاعبي المنتخب العائدين، وكمدير فني سأرى وأختار اللاعبين الجاهزين لأداء المباراة».

واختتم رودولفو، قائلاً: «متأكد أن لدي أفضل لاعبين، ونحن نحتاج إلى الفوز، ولا يوجد وقت للاسترخاء».

صعوبة

من جانبه وصف الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي المباراة بالصعبة، ذاكراً أن شباب الأهلي فريق قوي وبه عناصر متميزة ولاعبون جيدون يتمتعون بخبرة كبيرة، لكنه أكد في ذات الوقت ثقته الكبيرة في لاعبيه لتقديم مستوى جيد والخروج بنتيجة إيجابية من معقل المنافس.

وأبان شايفر أنه درس شباب الأهلي جيداً وشاهد طريقة لعبه وأضاف: منافسنا يجيد اللعب على المرتدات والكرات الثابتة لذلك علينا ألا نمنحه الفرصة حتى لاينجح في الوصول إلى شباكنا.

وقال مدرب السماوي إن عدم خسارة فريقه منذ بداية الموسم تمنحه دافعاً كبيراً للمواصلة بذات الطريقة، ذاكراً انه يأمل أن يأتي للمؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري وفريقه محافظ على هذا التميز.

وأشار المدرب الألماني إلى أهمية التحلي بالشجاعة والثقة عند مواجهة المنافس وقال: نلعب ضد فريق كبير سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز الذي يمتلك أدواته، لكننا يجب أن نكون على قدر المباراة وأن نلعب ضدهم بثقة كبيرة وأن نلتزم بالانضباط التكتيكي والابتعاد عن الأخطاء وعدم منحه فرصة التسجيل.

وأكد مدرب بني ياس جاهزية الفريق للقاء وقال إنهم سيذهبون على دبي من أجل تقديم كرة قدم جميلة ترضي الجميع والعودة بنتيجة إيجابية.

تنظيم

بني ياس يطلق حملة «لا للتعصب»

أطلق بني ياس دعوة لمحاربة التعصب في جميع ملاعب كرة القدم، تحت شعار «كرة القدم حياة واحدة حب واحد»، مشدداً على أهمية التشجيع الإيجابي والابتعاد عن نشر حدة التعصب التي تضر بأهداف اللعبة.

ووجه النادي عبر فيديو نشره بحسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة تحارب التعصب، وتحدث في الفيديو مدرب الفريق الألماني شايفر، ومدير الفريق مرزوق المنصوري وعدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، في رسائل قصيرة مفادها، أن التعصب لا يصنع الفوز، والتأكيد أن التعصب يغتال متعة كرة القدم. وحظيت المبادرة بإشادات واسعة وتأييد كبير من جموع الرياضيين بمختلف الانتماءات، وأكد نادي بني ياس أن حملته تستهدف كرة القدم في كل العالم.