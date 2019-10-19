الوحدة والنصر.. ظروف متشابهة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - محمد صادق

تترقب جماهير الوحدة والنصر فريقيهما عندما يلتقيان في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على استاد آل نهيان في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي بعدما أجرى الناديان تغييرات على مستوى الجهاز الفني، وكيف سيكون شكل كل فريق في ضوء المعطيات الجديدة.

الوحدة الذي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد أن بدأ المسابقة بالخسارة أمام الفجيرة بهدف نظيف، عاد وانتفض في الجولة الثانية وحقق فوزاً على جاره الجزيرة في ديربي العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بثت الثقة بنفوس عشاقه، إلا أن الفريق سقط مرة أخرى بعد أن خسر 3-4 أمام بني ياس في الجولة الثالثة ما أدى إلى الإطاحة بمديره الفني الهولندي موريس شتاين مبكراً ليدخل مباراة اليوم في ظل ظروف مغايرة يأمل من خلالها إحداث التغيير الإيجابي الذي يتطلع إليه الفريق.

تدارك الأمور

وسيسعى الوحدة في مواجهة النصر لتدارك الأمور قبل فوات الأوان وخاصة أن المسابقة في بدايتها، ولن يكون أمامه بديل سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث تحت أنظار مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينيز الذي تعاقد معه النادي حتى نهاية الموسم والذي سيتابع المباراة من المدرجات على أن يبدأ مهامه رسمياً عقب اللقاء، إذ سيقود الفريق من الدكة الفنية الهولندي لوك نيجهلوت مساعد المدرب في الجهاز الفني السابق، الذي سيرحل بدوره عقب المباراة مباشرة.

وتمني جماهير الوحدة النفس بظهور العنابي بشكل مختلف وتقديم أداء أفضل من المباريات الثلاث الماضية في ظل الضغوط الواقعة على الفريق بعد الأحداث التي مر بها خلال الأسبوعين الماضيين. وربما لن يظهر العنابي بثوب مختلف كلياً في ما يتعلق بطريقة اللعب والتشكيلة كون مساعد المدرب هو من سيقود الفريق بعكس النصر الذي سيقوده مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف غوريتش الذي تولى مهام منصبه رسمياً وسيتواجد مع الفريق على المقعد الفني.

ويغيب عن الوحدة في مباراة اليوم الظهير الأيمن محمد برغش لتعرضه لإصابة خلال تواجده مع المنتخب الوطني الأول، فيما اكتملت بقية الصفوف بانضمام الدوليين ولاعبي المنتخب الأولمبي، بينما يتواصل غياب الثنائي أحمد راشد وحسين عباس اللذين دخلا مراحل التأهيل النهائية تمهيداً لعودتهما للمشاركة.

مساعٍ

في المقابل يسعى النصر الذي أطاح مدربه البرازيلي كايو زاناردي عقب مرور جولتين وتعاقد مع كرونوسلاف غوريتش إلى تحقيق فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم، إذ سقط الفريق في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام الوصل، وتلقى خسارتين متتاليتين أمام عجمان والظفرة 1-3 و1-2 في الجولتين الثانية والثالثة، وبالتالي فالمباراة لها من الأهمية الكبرى لدى «العميد» لوضع أول ثلاث نقاط في جعبته ومحاولة ترك المركز الثاني عشر الذي يحتله في جدول الترتيب.

ويبحث العميد عن تحقيق أول فوز في مسابقة دوري الخليج العربي التي جاءت بدايتها في الجولات الثلاث الماضية دون التوقعات بعد أن استهل الفريق مشواره بتعادل مع الوصل ثم تكبد خسارتين متتاليتين من عجمان والظفرة.

ويدخل العميد الجولة الرابعة تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي الكرواتي يورتشيتش كرونوسـلاف الذي تسلم مهامه رسمياً على رأس الفريق، مساء أول من أمس. واستعد النصر لمواجهة الواحدة على يدّ المدرّب الهولندي يان فيرسلاين الذي قاد الفريق في آخر مباراتين رسميتين أمام الظفرة والعين.

صعوبة المهمة

واعترف المدرب كرونو بصعوبة المهمة التي تنتظره أمام الوحدة، مشيراً إلى أنه قبل التحدي وتسلم الفريق قبل 48 ساعة من المباراة لأنه لا يخشى تحمل المسؤولية رغم أنه يدرك تماماً كونه لا يستطيع تغيير الكثير من الأمور في وقت قصير وقال: لا أملك عصاً سحريةً لتغيير الكثير في الفريق قبل مباراة الوحدة ولا يمكن لأي مدرب في العالم أن يفعل ذلك خلال حصتي تدريب ولكن الصدمـة المعنوية وحدها كفيلة بذلك وسأحاول نقل طاقته الإيجابية وطموحاتي الكبيرة إلى اللاعبين.

مستويات

تغييرات في تشكيلة العميد

من المتوقع أن تشهد تشكيلة النصر للقاء الوحدة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، بعض التغييرات على مستوى خط الوسط بعودة طارق أحمد ومشاركة اللاعب المقيم البرازيلي غابرييل فالنتيني الذي قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة تؤهله للبدء أساسياً مع الفريق.

وستكون التغييرات في تشكيلة النصر لاستعادة الفريق للتجانس وسد الثغرات التي ظهرت خلال المباريات السابقة في الدوري، وهي تغييرات لضبط إيقاع الفريق، وتقديم مستويات مغايرة لتحقيق النقاط الثلاث.

وتقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي.



قوة

سويـدان: عازمون على النصر

صرح سعيد سويدان لاعب النصر أنه وزملاءه في الفريق عازمون على تحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي بغض النظر عن المنافس، وقال: جميع اللاعبين لديهم الإصرار والحماس على تقديم مباراة قوية، ندرك صعوبة المهمة أمام فريق جدير بالاحترام، ولكن وضعيتنا لا تحتاج إلى المزيد من الخسائر.

وأوضح سويدان أنه من حق جمهور النصر التعبير عن غضبه بسبب سوء النتائج، وقال: يجب أن تكون ردة فعل قوية من الفريق لإنهاء السلسلة السلبية، وأن نكون على قدر التحدي لتحقيق ما نطمح له وهو الفوز في المباريات المقبلة، ونحن عازمون على الخروج بـ3 نقاط.

وأكد سويدان أن نتائج الجولات الماضية لا تعكس طموحات النصر ولا حقيقة إمكانياته، وأنه وزملاءه سيبذلون كل جهودهم من أجل تغيير الصورة. دبي - البيان الرياضي