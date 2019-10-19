خورفكان والجزيرة.. تعديل الأوضاع

المصدر: خورفكان - محمد فضل ــ أبوظبي - محمد محسن

يبحث خورفكان عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم عندما يستقبل فريق الجزيرة 18:30 في مباراة مهمة للفريقين الساعيين لتحسين أوضاعهما ضمن ترتيب دوري الخليج العربي، إذ يحتل نسور الخور المركز الـ11، بينما يحل الجزيرة في المركز السابع في جدول الترتيب.

تحذير

وحذر البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان لاعبي فريقه من خطورة الفريق الزائر الباحث عن تعويض فقدانه لنقطتين أمام شباب الأهلي في الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه قام بتجهيز لاعبي فريقه للمباراة على أحسن ما يكون، محذراً في نفس الوقت من خطورة الفريق الضيف الذي يعتبر من بين المرشحين للفوز بلقب الدوري.

وأضاف باولو كاميلي أعرف الجزيرة جيداً فهو فريق قوي في كافة خطوطه، ويجب على اللاعبين التركيز والحفاظ على الهدوء، خصوصاً الهجوم الذي يقع على عاتقه كثير من العبء، قائلاً: أتحفظ على التشكيلة التي ستخوض المباراة وسندفع باللاعب الأكثر جاهزية، وبالتأكيد ستكون هناك تغييرات على التشكيلة.

وأضاف مدرب خورفكان: ربما لا تتوافر لدينا فرص أكثر أمام الجزيرة كتلك التي أتيحت للفريق أمام كلباء، ولذلك علينا استغلال أي فرصة وترجمتها إلى أهداف مع ضرورة فرض أسلوب اللعب والحذر الشديد في كافة الخطوط للحد من خطورة هجوم الجزيرة بقيادة الهداف التاريخي علي مبخوت.

ثوب جديد

ومن ناحيته يدشن فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة مرحلة جديدة للموسم الجاري بتعاقده مع مدرب الفريق السابق الهولندي مارسيل كايزر، وذلك بهدف تحسين النتائج، وتعتبر المواجهة بمثابة «ثوب جديد» للفريق في أول مبارياته.

من جانبه عبر كايزر عن سعادته بالعودة مجدداً لقيادة الفريق بعد انقطاع عام، وقال: سعيد بتدريب هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، وعازمون على تحقيق النتائج الإيجابية.

وعن انطباعه عن الفريق، والذي شهد تغييراً على مستوى التعاقدات ودعمه بلاعبين جدد، لم يدربهم العام الماضي قال: بطبيعة الحال أضيف جدد كما رحل آخرون، لكن المتميزين الذين عملت معهم الموسم الماضي مازالوا متواجدين، بجانب اكتساب اللاعبين صغار السن المزيد من الخبرات، ونرى الآن الثنائي خليفة الحمادي ومحمد العطاس يقودان دفاع المنتخب.

وأضاف: خلال الأيام الماضية شاهدت اندماج اللاعبين الجدد، وهم يحملون على عاتقهم ضغوطات إيجابية للعب في مستوى أعلى.

وأوضح كايزر أنه قام بدراسة خورفكان جيداً، ووصفه بأنه فريق جيد يلعب على الهجمات المرتدة.