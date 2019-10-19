«الإمبراطور» و«الملك».. كلاكيت ثاني مرة

المصدر: دبي - خالد المهيري ــ الشارقة - عزالدين جاد الله

يلتقي ناديا الوصل والشارقة للمرة الثانية خلال أسبوع، ضمن الأسبوع الرابع لدوري الخليج العربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب «زعبيل» اليوم.

وستكون مهمة «الإمبراطور» صعبة، خاصة أن «الملك» سدد ضربة قوية للوصل الأسبوع الماضي عندما هزم برباعية ضمن مباريات كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى غياب عدد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة.

وأكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أنه من المهم أن تكون لديهم هذه المباراة الصعبة، والسبب بأن مثل هذه المباريات تؤدي إلى تحفيز اللاعبين، كما أنهم يحبون خوض مثل هذه التحديات، وأنه حان الوقت الفوز.

وأضاف قائلاً (هناك بعض المشاكل المتعلقة باللاعبين المصابين، نتمنى عودة المدافع لوكاس جالفاو وهناك فرصة لعودته في اللقاء، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، أما بالنسبة لسوء الحظ لا نستطيع تغيير أي شيء، إذا لم يكن لوكاس جاهزاً من الطبيعي سوف يتم اختيار لاعب آخر من الدكة، يجب أن نلعب مباراة جيدة وتحقيق الفوز).

ورفض ريجيكامب مقارنة لقائهم السابق مع نادي الشارقة في الكأس ولقاء اليوم في الدوري قائلاً (إنها مباراة مختلفة، لم نكن نرغب في خسارة لقائنا في الكأس، بالنسبة لمباراة اليوم أنها مختلفة تماماً الجميع سوف يحاول إدخال أفضل اللاعبين).

وعن المشاكل التهديفية للفريق، أبدى ريجيكامب استغرابه من عدم قدرة الفريق على التسجيل على الرغم من الفرص السهلة، ودائماً خلال التمارين نقوم بإجراء بعض التمارين المتعلقة بإنهاء الهجمات والتي تمكن اللاعبين من التسجيل، متمنياً أن يكون تركيز اللاعبين عالياً في المباراة.

وقال ريجيكامب، أنا أمتلك مشاعر قبل المباريات، وهي ليست مرتبطة بالنتائج بل لأن كرة القدم هي حياتي، وأقوم بكل شيء لتحقيق الفوز، وإذا لم أمتلك هذه المشاعر إذاً ليس هناك ضرورة للتواجد في عالم كرة القدم.

وعبر ريجيكامب عن رضاه عن أداء اللاعبين خلال التمارين، متمنياً أن يقدموا أداء جيداً خلال اللقاء، مضيفاً بأنه اختلاف شديد بين التمارين والمباريات لذا من الصعب تقييم أدائهم خلال التمارين، وكذلك كل لاعب له شخصيته وأسلوبه، وأنا خلال المباراة نحن بحاجة إلى اللاعبين الذين يمتلكون شخصية قوية، لأن الكرة هي شيء مميز.

ووجه ريجيكامب رسالة إلى الجماهير، بأن يجب عليهم أن يقدموا كل الدعم لـ«الإمبراطور» وأن يكونوا قريبين من اللاعبين والفريق، وأن في الأوقات الصعبة يجب أن تقف الجماهير مع الفريق، متمنياً أن تكون مباراة اليوم البداية لعودة الوصل إلى أجواء الدوري.

مواصلة المشوار

في المقابل يتطلع الشارقة إلى مواصلة انتصاراته في الدوري، حيث جمع في رصيده 9 نقاط بالعلامة الكاملة متصدراً الترتيب العام، ويعود إلى تشكيلة الفريق المحترفين والدوليين الذين غابوا عن لقاء الوصل في الجولة الماضية لكأس الخليج العربي، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، حيث ينتظم في صفوف الشارقة، الحارس عادل الحوسني والحسن صالح وشاهين عبد الرحمن بجانب لاعبي الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو غومير والأوزبكي شوكوروف. في حين يغيب ماجد سرور للإيقاف وسيف راشد للإصابة.

من جانبه أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن فريقه يكن احتراماً للوصل، مشيراً إلى أن الفوز عليه في كأس الخليج العربي برباعية نظيفة ليس مقياساً كون الكأس له حساباته الخاصة.

وقال العنبري: الوصل فريق كبير وصعب ومعروف بتاريخه وجمهوره وقادر على العودة في أي لحظة، وعلينا أن نحسب لردة فعل «الإمبراطور» عقب الخسارة الأخيرة في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن الوصل لن يرضى بالنتائج السلبية وسيقاتل لاعبوه لتحقيق نتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن فريقه جاهز للمواجهة بعد عودة الدوليين، ويدرك أهمية المباراة واحترام الفريق المنافس التي هي من أولويات الفريق، موضحاً أن قاموس الشارقة لا يحوي كلمة الاستهانة بالخصوم.

وأضاف: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء الوصل والعودة بالثلاث نقاط، مشيراً إلى غياب ماجد سرور للإيقاف، وسيف راشد للإصابة، لافتاً إلى أن لاعبي الشارقة لديهم الخبرة الكبيرة وثقافة المباريات في كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات.

سالم سلطان: هدفنا إسعاد الجمهور

أكد سالم سلطان مدافع الشارقة أن فريقه يدرك صعوبة المباراة، حيث يواجه الوصل المعروف بتاريخه وشعبيته الكبيرة ولاعبيه المميزين، مشيراً إلى أن الشارقة يطمح إلى تحقيق الفوز في زعبيل ونيل النقاط الثلاث وإسعاد الجمهور.

وقال: لقد قمنا بالتحضير بصورة جيدة للقاء، ونسعى إلى تقديم مردود إيجابي يعزز من حظوظنا في مسابقة الدوري، مؤكداً إلى أن طموحه هو الحصول على المزيد من الألقاب مع الشارقة بعد لقب السوبر، كما أن فريقه يأمل في المنافسة على كل الألقاب.

علي صالح: نحترم نادي الشارقة

أكد نجم نادي الوصل علي صالح، أن مواجهة اليوم ضد الشارقة مهمة للغاية للفريق، وأن الوصل استعد جيداً للمباراة.

وأضاف قائلاً: «نسعى لتقديم أداء جيد وتحقيق النقاط الثلاث، نحن نحترم نادي الشارقة ومصالحة جماهير الوصل أولوية لنا».