الظفرة يعود دومبيا في المستشفى والبرازيلي يعتذر

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

حرص وفد من نادي الظفرة بقيادة حمد خميس المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الرحيم جمعة، مدير الفريق الأول والبرازيلي جواو بيدرو، مهاجم الفريق، على زيارة حامد دومبيا لاعب عجمان في مستشفى مدينة زايد عقب نهاية اللقاء بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، والذي انتهى بفوز الظفرة بهدف.

وتمنى المنصوري للاعب عاجل الشفاء والتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

فيما قدم اللاعب البرازيلي اعتذاره لدومبيا بعد إأن كان سببا في إصابته بكسر مركب في الساق، مبينا أنه لم يتعمد إصابته، ومظهرا شعورا طيبا تجاه زميله، ومتمنيا له عاجل الشفاء والعودة سريعا إلى الملاعب.