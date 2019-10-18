كلباء يحقق فوزاً غالياً على الفجيرة بهدف ملابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

قاد المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا فريقه الجديد اتحاد كلباء لنيل أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الخليج العربي، وذلك بعد فوزه الصعب على ضيفه الفجيرة بهدف يتيم حمل توقيع هداف الفريق التوغولي بينال ملابا ق 65.

وأكمل نمور كلباء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة حمد علي يوسف لمحور لكابتن النمور منصور البلوشي لنيله الإنذار الثاني ق 77، ليرفع الفريق الأصفر رصيده إلى 3 نقاط ويتجمد الفجيرة عند 6 نقاط، وكان حكم "الفار" قد رفض ركلة جزاء للفجيرة بعد تعثر الليبيري جبور داخل المنطقة المحرمة.

شوط سلبي

ولم يرتق الشوط الأول من لقاء الديربي بين كلباء والفجيرة للمستوى المطلوب والمتوقع من قبل جمهور الفريقين، حيث تعددت أخطاء اللاعبين وغابت الفرصة الحقيقية أمام المرمى، وذلك بسبب الخطط الدفاعية المحكمة التي انتهجها مدرب كل فريق خوفاً من الخسارة، وعلى الرغم من أفضلية الفجيرة في آخر دقائق الحصة الأولى، إلا أن لاعبي الذئاب لم يستغلوا الفرص القليلة التي أُتيحت لهم خصوصاً البرازيلي جوناثان الذي وجد نفسه في وضع مريح داخلة خط الست ياردات، لكنه لم يحسن ختام الهجمة من خلال الكرة التي وصلته في وضع مريح، وبدلاً من تسديدها نحو المرمى أرسلها نحو المدرجات ق 34.

وكاد محترف كلباء الحاضر الغائب ياسين البخيت أن يعلن عن نفسه في آخر دقائق هذا الشوط، لكن كرته ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى حارس الفجيرة عبد الله بوفون ليعلن الحكم حمد يوسف نهاية الحصة الأولى بتعادل سلبي.

ومع انطلاقة شوط المدربين تعثر مهاجم الفجيرة الليبيري جبور داخل منطقة جزاء كلباء، ليتم استدعاء حكم الوسط من قبل حكام الفار ليتم رفض احتساب ركلة الجزاء.

ومن هجمة مرتدة وجد برازيلي الفجيرة جوناثان نفسه في مواجهة حارس كلباء جمال السراح، الذي تعملق في انقاذ مرمى فريقه من هدف محقق للذئاب ق 55.

وحملت الدقيقة 65 الفرحة الأولى لجماهير النمور بعد أن تطاول التوغولي بينال ملابا محترف كلباء للكرة العرضية التي مررها ياسين البخيت بالمقاس على رأس ملابا، الذي لم يتوان في إيداعها الشباك هدفا أول للنمور.

وفي الدقائق الأخيرة ضرب الفجيرة حصاراً محكماً بغية إدراك التعادل، لكن المباراة انتهت بفوز كلباء بهدف.