بالفيديو.. كسر مضاعف لمحترف عجمان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت مساء الجمعة للمالي حامد دومبيا محترف عجمان إصابته بكسر مضاعف إثر اللعبة الخشنة من محترف الظفرة البرازيلي بيدرو، الذي نال فيها بطاقة حمراء.

وبعد إجراء التشخيص اللازم للاعب في مستشفى الظفرة الحكومي ثبت حاجته لعملية جراحية لتثبيت الكسر، وتقرر نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات الخاصة في دبي.

واتضح من خلال التشخيص الطبي، حاجة اللاعب لفترة طويلة خلال مراحل العلاج والتأهيل، مما يجعل موسمه مع فريق عجمان في حكم المنتهي، وسوف تتحدد فترة ابتعاده عن الملاعب بشكل قاطع بعد إجراء العملية الجراحية.