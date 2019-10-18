الظفرة بالعشرة ينتزع أغلى 3 نقاط من عجمان

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

انتزع الظفرة 3 نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه عجمان 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي بعد مواجهة مثيرة ، خاضها الفائز بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 30 والتي شهدت طرد لاعبه جواو بيدرو إثر لعبة خشنة مع المالي حامد دومبيا.

وعلى الرغم من النقص العددي المبكر وأفضلية البركان في الاستحواذ والهجوم لكن الظفرة تمكن بأسلوبه الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة من المحافظة على نظافة شباكه وهز شباك منافسه بواسطة محمد سيف عند الدقيقة 86 من عمر اللقاء عندما سدد سهيل المنصوري كرة قوية ارتدت من حارس عجمان ليحولها سيف بمتابعة جيدة إلى داخل الشباك ، حاول بعدها البركان إدراك هدف التعادل بمضاعفة الهجوم واتيحت له عدة فرص لكنها لم تشكل خطورة على مرمى خالد السناني الذي تألق في حماية عرينه طوال شوطي اللعب ، ليعلن الحكم بعد احتساب 4 دقائق زمن مهدر عن نهاية اللقاء وسط فرحة جماهير الظفرة.

النتيجة رفعت رصيد صاحب الأرض إلى 7 نقاط متساويا مع عجمان في ذات العدد من النقاط.