الظفرة وعجمان.. تكافؤ الفرص

المصدر: عجمان-ياسر قاسم ــ أبوظبي - أحمد عيسى

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يعود الضجيج اليوم لملاعب دوري الخليج العربي لكرة القدم ، بعد توقف بسبب «ايام فيفا»، وإقامة مباراتين لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم امام منتخبي إندونيسيا وتايلاند في تصفيات المونديال وكأس آسيا، وتقام اليوم مباراتين في افتتاح الجولة الرابعة ، ويلعب الظفرة مع عجمان وكلباء مع الفجيرة



ويحشد فريقا الظفرة وضيفه عجمان كل الأسلحة عندما يلتقيان عند السادسة والنصف مساء اليوم باستاد حمدان بن زايد آل نهيان في مواجهة يتساوى فيها ميزان القوة لتقارب مستوى الفريقين وتكافؤ الفرص،ويمتلك الظفرة 4 نقاط محتلاً الترتيب الثامن، ويتفوق عليه «البرتقالي» برصيد 7 نقاط في المركز الثالث ما يرفع طموحه لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري والمحافظة على التواجد في مقاعد الكبار، وهو طموح مشروع للفريق الذي حقق مفاجآت عدة في الموسم الحالي .



وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان التشابه الكبير بين مستوى الفريقين ومعنوياتهما من خلال نتائجهما السابقة في الدوري وكأس الخليج العربي، وقال:الظفرة من الفرق المتميزة ويتعامل باحترافية كبيرة.



وأوضح الرمادي اكتمال صفوف عجمان وعدم وجود أي غيابات، وأن الاستعداد يسير بشكل جيد خاصة وأن التدريب الختامي أقيم في ملعب الظفرة، وأثنى الرمادي على تعامل نادي الظفرة في موافقته على حضور عجمان مبكراً قبل أكثر من 24 ساعة من موعد المباراة مما ينعكس إيجاباً على استعداد فريقه وقال: نادي الظفرة يستحق الشكر على موقفه النبيل في التعامل مع المنافسين، وهو تعامل يؤسس لمبدأ اللعب النظيف وعدم وضع أي عراقيل أمام المنافس.



مباراة صعبة



وفي المقابل وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة المباراة بالصعبة، وخاصة وأنها أمام منافس متطور وقوي، ذاكراً أن عجمان بدأ بقوة خلال الموسم الحالي وقال: اللعب على ملعبنا يمنحنا دافعاً كبيراً من أجل الفوز، بفضل مساندة الجماهير.



وأكد فوك رازوفيتش أن فريقه سيعمل على تأكيد أن نتائجه الإيجابية والتي كان آخرها الفوز على شباب الأهلي في كأس الخليج العربي لم تأت بالصدفة وأنها كانت نتيجة مجهود وعمل مستمر، وقال: علينا أن نقدم كل ما لدينا في الملعب مع عدم ارتكاب الأخطاء، وأن نكون حذرين بنسبة 100% لأن الفريق المنافس يتمتع بمقدرات عالية ويمتلك عناصرمميزة.





احترام

محمد الشحي: الفوز شعارنا



أكد محمد الشحي لاعب وسط عجمان أن هدفهم الدائم هو تحقيق الفوز سواء خارج أو داخل ملعبهم، مشيراً إلى احترامهم لفريق الظفرة كمنافس قوي وضع بصمته هذا الموسم، وأرجع الشحي التطور الذي حدث في مستوى ونتائج فريقه إلى وصول الفريق إلى درجة عالية من الانسجام وللجهد الذي يبذله الجهاز الفني في وضع التكتيك والخطط المناسبة لكل مباراة.



وقال الشحي، أثبت فريق عجمان هذا الموسم قدرته على تحقيق النتائج الصعبة سواء في مباراة النصر التي قلب فيها تأخره لفوز عريض، أو أمام الوصل التي فاز فيها بعشرة لاعبين، أو في مباراة بني ياس بالتي عاد فيها بنقطة التعادل.عجمان - البيان الرياضي



ترتيب

غارديل: 4 نقاط غير مرضية



أكد البرازيلي ديغوغارديل لاعب وسط الظفرة أن فريقه يمتلك دافع الفوز على عجمان في لقاء اليوم، ذاكراً أن حصولهم على 4 نقاط فقط من 3 مباريات غير مرض للفريق، وقال: نريد أن نضع الظفرة في وضع أفضل بجدول الترتيب وهذا يتطلب نيل النقاط، لذلك علينا أن نبذل كل جهدنا من أجل الفوز.



وأشار جارديل إلى أن كل زملائه يتحلون بروح الإصرار والعزيمة وأنه على ثقة بأن التشكيلة التي سيقع عليها الاختيار ستقدم مردوداً متميزاً في الملعب. وأضاف: نحتاج إلى جهد كبير في المباراة لأن المنافس فريق قوي، لقد شاهدت عجمان وأعرفه جيداً، يمتلك 7 نقاط حالياً وهذا دليل على تميزه لكننا سنعمل على هزيمته خاصة أن المباراة على ملعبنا.أبوظبي - البيان الرياضي