كلباء والفجيرة.. ديربي بست نقاط

المصدر: كلباء - محمد فضل

يسعى فريق اتحاد كلباء إلى مصالحة جماهيره خلال مباراة الديربي أمام الفجيرة، والمقررة في التاسعة مساء اليوم باستاد كلباء ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي تساوي 6 نقاط، ويخطط كل فريق لنيل العلامة الكاملة، خصوصاً كلباء الذي فشل في الحصول على أي نقطة بعد مرور ثلاث جولات.

يتطلع لاعبو اتحاد كلباء إلى تناسي مرارة الهزائم الثلاث الماضية بالدوري، وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات مع قدوم المدرب الجديد الأورغوياني خورخي داسيلفا الذي باشر مهامه قبل أيام خلفاً للإيطالي المقال فيفياني،

ويدخل داسيلفا مباراته الأولى وسط ظروف صعبة تمثلت في عودة الثلاثي الأجنبي متأخراً بعد المشاركات الدولية مع المنتخبات، خصوصاً الأردني ياسين البخيت، وربما تكون هناك بعض التغييرات على تشكيلة المدرب الساعي لتجاوز عقبة الفجيرة.

اكتمال

وفي المقابل يعيش الفجيرة أفضل أيامه مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة الذي قاد اللاعبين إلى فوزين بتجاوز الوحدة وخورفكان، وصفوف الفريق مكتملة ولا توجد أي غيابات، كما يسعى «الذئاب» إلى مواصلة التفوق على كلباء خلال المواجهات المباشرة التي تجمع الفريقين.

تذيل

وأكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أنه قَبِل التحدي في إشارة لتعاقده مع إدارة النادي الأصفر متذيل ترتيب دوري الخليج العربي دون رصيد من النقاط، لافتاً إلى أن انضمامه لفرقة «النمور» لم يكن مجازفة بتاريخه التدريبي الحافل، معرباً عن أمله في أن يعيد الفريق من جديد إلى سكة الانتصارات بدءاً من لقاء اليوم.

وأشار المدرب إلى أنه لمس ارتفاع معنويات اللاعبين، مؤكدا أن ما يؤرقه هو تأخر وصول اللاعبين الدوليين، منوهاً إلى أن التوغولي بينال ملابا عاد الثلاثاء الماضي، كما حضر بعده المجري جوجاك، ووصل الأردني ياسين البخيت أمس، وهذه العودة المتأخرة ربما تجبره على تغيير تشكيلة الفريق .

وأشار إلى أنه جلس مع عدد من اللاعبين الأجانب لمعرفة مدى جاهزيتهم، خصوصاً البخيت الذي خاض مباراة مهمة مع منتخب بلاده ضد نيبال.

أهمية

ووصف مجيد بوقرة مدرب الفجيرة، مباراة الديربي أمام كلباء بالمهمة، مشيراً إلى أن الفائز في المواجهة سينال ست نقاط حتى يبتعد عن دائرة الهبوط، معرباً عن أمله في مواصلة لاعبي فريقه الانتصارات وأن يقدموا العرض الجيد الذي تنتظره الجماهير ، وقال: هدفنا العودة بالنقاط الثلاث، ولا نفكر في التعادل.

وأكد المدرب جاهزية فريقه ، مشيراً إلى أن الجميع يتمنى الوجود ضمن التشكيلة الأساسية. وأشار إلى أن الحماس هو شعار الفريق في التدريبات الأخيرة، ملمحاً إلى أن مواجهة كلباء تحتاج إلى التركيز والحذر. وقال: الديربي سيكون مختلفاً عن مباراة خورفكان الماضية التي تمكنا عبرها من تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه يتوقع مستوى متميزاً من قبل اللاعبين بعد معالجة السلبيات.

ضغوط

أكد مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن تعاقد كلباء مع مدرب جديد أمر بهم الفريق المنافس، وفال : أهتم ما بالتأكيد بفريقي، وسأعمل ما بوسعي من أجل مواصلة نغمة الانتصارات، وتجب الإشارة إلى أن الضغوط لا تقع على كلباء وحده، وإنما كل فرق الهبوط تمرّ بضغوط ولكن بدرجات متفاوتة.