«العنابي» يرتدي العباءة الإسبانية للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يدشن الوحدة حقبة جديدة مع المدرسة التدريبية الإسبانية، التي يعتمد عليها العنابي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أعلنت شركة الكرة بالنادي تعاقدها رسمياً مع الإسباني مانويل خيمينيز، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري بديلاً للهولندي موريس شتاين، الذي أقيل من منصبه، وستكون العباءة الإسبانية علامة مميزة لـ«العنابي» بالموسم الحالي.

واعتمد «العنابي» طوال تاريخه على مدربين أغلبهم من هولندا أبرزهم تيني ريخس وجو بونفرير وتين كات وشتاين مؤخراً، ومن رومانيا عندما تعاقد مع بولوني الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية، وريجيكامب، وألمانيا متمثلة في هولمان، وجوزيف هيكسبرغر النمساوي، الذي أحرز مع الفريق آخر ألقاب الدوري عام 2010 وسابقاً من مصر مع الراحل محمود الجوهري وأحمد عبد الحليم، وخلال السنوات الأخيرة مع الكرواتي برانكو والتشيكي كارل ياروليم والبرتغالي جوزيه بيسيرو، والمكسيكي أغيري الذي توج مع الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2017.

ويتابع خيمينيز مباراة الوحدة والنصر غداً باستاد آل نهيان، في الجولة 4 للدوري من المدرجات، ويتولى المهمة بعدها ويجهز الفريق لمباراة عجمان 24 الجاري في الجولة الخامسة للدوري.

وسبق لخيمينيز خوض تجارب ناجحة مع أيك أثينا، الذي أحرز معه الدوري والكأس، وقاد إشبيلية للمركز الثالث في الدوري الإسباني والتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن مسيرته شهدت بعض التجارب غير الناجحة عندما هبط مع ريال سرقسطة الإسباني إلى الدرجة الثانية.