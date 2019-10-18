كرونوسلاف: أعشق التحدي وجئت لتحقيق إنجـازات كبيرة في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عبّر الكرواتي يورتشيتش كرونـوسلاف المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بتولي تدريب الفريق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها في الوقت الحالي، وقـال: أعلم أني جئت لتدريب فريق عريق وصاحب تاريخ كبير في كرة الإمارات، وأعلم أن سقف طموحه عالٍ دائماً، ويملك رغبة قوية في المنافسة على كل البطولات، وأعرف أن هذا الطموح تحوّل فيما بعد إلى ضغط ولكنه تحدّ كبير بالنسبـة لي، إنه جزء من طبيعة عملي، لقد جئت إلى النصر من أجل تحقيق إنجازات كبيرة ولن أبحث عن الأعذار.

وأضاف: عملت في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وأعرف طموح النصر ولاعبيه جيداً، البداية لم تكن في مستوى التطلعات والأهداف التي وضعتها الإدارة، ولكني على ثقة تامة أن اللاعبين يملكون طاقة كبيرة لتغيير هذه الوضعية، وأتمنى أن أرى ردة فعلهم في المباراة المقبلة أمام الوحدة الذي يمر بدوره بظروف مشابهة لنا، ولا ننكر أنه منافس قوي ويملك لاعبين جيّدين.

وكشف مدرب النصر الجديد الذي طلب مناداته باسم عائلته ،«كرونو» أنه لا يملك عصا سحرية لتغيير الكثير في الفريق قبل مباراة الوحدة، وأنه لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يفعل ذلك خلال حصتي تدريب، ولكن الصدمـة المعنوية وحدها كفيلة بذلك، وأنه سيحاول نقل طاقته الإيجابية وطموحاته الكبيرة إلى اللاعبين وهي سلاحه في هذه المباراة.

وأوضح كرونـو أن عقده يمتدّ موسمين، وأن النقاط العاجلة التي سيركز عليها في عمله مع النصر هي بثّ الطاقة الإيجابية في اللاعبين وإعادة الثقة إليهم، مشدداً على أهمية الجانب المعنوي في هذه الفترة الصعبة، وقال: نملك نقطة واحدة في رصيدنا والمعنويات منهارة بسبب ذلك، والأهم في هذه الفترة إعادة الثقة حتى نرفع سقف الطموحات، ونوعية اللاعبين ليست هي الأهمّ في الوقت الحالي لأن المستوى متراجع من الجميع، سنحاول جعل اللاعبين يقاتلون في الملعب بعزيمة أكبر، أعرف ثقافة النصر والطريقة التي يلعب بهـا سابقاً، كان يعتمد على التمريرات والاستحواذ ولكن لتحقيق الفوز يجب القتال في الملعب وهو يملك هذه النوعية من اللاعبين.

وأشار كرونو إلى أنه جاء في وقت صعب، ولكنه يعشق التحدي ولن يبحث عن الأعذار وأنه يدرك صعوبة المهمة أمام الوحدة ولكنه عازم على قيادة الفريق للفوز.

وأوضح كرونو أن النصر مر في الموسم الماضي بمراحل مختلفة، وبدا قوياً مع يوفانوفيتش الذي خذلته النتائج كما أن التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية وأسلوب اللعب أثّر عليه بشكل سلبي، وقال: علينا أن نقدم كرة جميلة حتى تعود جماهير النصر سعداء إلى بيوتها.