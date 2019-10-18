مبخوت .. احتفالية نجم استثنائي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يعتبر إحراز لقب الهداف التاريخي، أعظم الألقاب الفردية وشرف لأي لاعب يمثل منتخب بلاده، والاحتفاء به أقل ما يقدم لنجم استثنائي حطم الأرقام القياسية، وعقب عودة لاعبي منتخبنا الوطني من استحقاقات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023، احتفلت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة بأيقونة الكرة الإماراتية، علي مبخوت، في حفل مبسط جمع أسرة الفريق من لاعبين وجهاز فني وأعضاء مجلس إدارة، بعدما أصبح "الطلياني الصغير" قدوة للمواهب الطموحة الساعية إلى اعتلاء القمة.

ودار جدل مؤخراً حول عدد أهداف مبخوت الدولية، حيث احتفظ لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي بـ 55 هدفاً، في ظل اقتطاع 5 أهداف سجلها مبخوت في مباريات ودية رسمية للمنتخب الوطني، أمام لاوس وماليزيا وسيريلانكا، وبصرف النظر عن هذا الجدل فإن مبخوت حطم رقم عدنان الطلياني 53 هدفاً، وأصبح الهدف التاريخي.

وينافس مبخوت على صدارة هدافي التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023، الجارية حالياً، ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، خلف السوري عمر السومة 7 أهداف، لكنه تخطى الإيراني كريم انصاري، والصيني تشانج ياي، ولكل منهما 5 أهداف.