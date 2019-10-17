رابطة المحترفين تحفز الجماهير بفيديو كارتوني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشرت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، فيديو كارتونياً دعائياً لمباراة الوصل والشارقة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والمقررة بعد غدٍ السبت، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بهدف تحفيز الجماهير على حضور المباراة في مدرجات نادي الوصل.



ويتصدر الشارقة البطولة برصيد 9 نقاط، متقدما بنقطتين على شباب الأهلي وعجمان، وسيحاول حامل اللقب الحفاظ على سجله المثالي، عندما يواجه الوصل المتعثر، والذي يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

ويوم السبت الماضي، فاز الشارقة على الوصل 4-صفر، في مباراة في كأس الخليج العربي، لكن مواجهتهما في الدوري، ربما ستكون مختلفة، إذ أن الشارقة في النسخة الماضية من الدوري، فشل في الفوز على الوصل، بعدما تعادلا في الدور الأول، قبل أن يخسر 3-2 في الدور الثاني، حتى أن الشارقة لم يفز على الوصل في الدوري منذ انتصاره 2-1 في ديسمبر عام 2015.