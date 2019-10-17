شايفر يكشف أسلحة بني ياس للفوز على شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أن فريقه لايخشى قوة شباب الأهلي في مباراة الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ذاكرا أن منافسه فريق به مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الموهبة والخبرة الذين يقاتلون من أجل البطولة لكن فريقه أيضا يضم عناصرا متميزة وجاهز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف شايفر: نتميز عن كل الفرق بعدم الخسارة منذ بداية الموسم سواء في منافسة كأس الخليج العربي أو الدوري وهذا دليل على قوتنا، ونأمل أن نحافظ على هذا التميز خلال الجولات المقبلة.

وأشار المدرب الألماني إلى الأسلحة التي يحتاج اليها من أجل الفوز، وقال: علينا أن نلعب بثقة وشجاعة وانضباط تكتيكي، مع استغلال الفرص وعدم ارتكاب الأخطاء السهلة التي تمنح المنافس فرصة الوصول إلى شباكنا.

وعن وجود نقص في صفوف السماوي، قال شايفر: نفتقد فواز عوانة فقط لنيله البطاقة الحمراء في المباراة السابقة، مؤكد أنه فقد كبير للفريق لأنه يقوم بدور مهم في الملعب لكنني أثق في أن البديل سيؤدي بشكل جيد، وبخلاف عوانة لايوجد نقص، لذلك لن نجرى تعديلات كثيرة على التشكيل حتى نحافظ على مردودنا الجيد.